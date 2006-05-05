دانمارك خواهان تمديد حضور نظاميان خود در عراق تا يك سال ديگر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،پير استيك مولر وزير امور خارجه دانمارك امروز گفت كه كشورش خواهان تمديد حضور نظاميانش در عراق تا 12 ماه ديگر است.



مدت ماموريت نظاميان دانماركي اول ژولاي آتي (10 تير)به پايان مي رسد.



دولت و پارلمان دانمارك در حال حاضر مي توانند ماموريت نيروهاي دانماركي را كه از سال 2003 در بصره واقع درجنوب عراق تحت فرماندهي انگليس قرار دارند، به مدت شش ماه تمديد كنند.



وزير امورخارجه دانمارك در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با سورين گادي وزير دفاع اين كشور اعلام كرد: حدود 40 تا 70 نظامي از گردان 530 نفره نظاميان دانمارك نوامبر آينده به اردن اعزام خواهند شد تا بنا به درخواست سازمان ملل ماموريتهايي را انجام دهند.

دو حزب مخالف (راديكالها و سوسياليستهاي دمكرات) كه تاكنون با استقرار نظاميان دانماركي در عراق موافق بودند، اكنون خواستار آن هستند تا پس از پايان ماموريت، اين نيروها به دانمارك بازگردند،اما دولت ليبرال محافظه كار كه اكثريت كرسي ها را در پارلمان دراختيار دارد، مي تواند حضوراين نيروها را تمديد كند.



حزب مردم(راست افراطي) دانمارك به دولت آندرس فوگ راسموسن نخست وزير دانمارك اجازه داده بود تا نيروهاي دانماركي درجنگ آمريكا عليه عراق درمارس 2003 مشاركت كنند.



اين در حالي است كه روزنامه تاگس اشپيگل چندي پيش به نقل از وزارت امور خارجه دانمارك با بيان اين مطلب كه دولت اين كشور قصد دارد نيروهاي خود را از عراق خارج كند، اعلام كرد: در اولين مرحله از خروج نيروهاي نظامي دانمارك حدود 100 نيرو از 550 نيروي اين كشور كه در عراق مستقر هستند، در نيمه دوم سال 2006 ميلادي خارج خواهند شد .

به نوشته اشپيگل، وزارت امورخارجه دانمارك همچنين تصريح كرد: طرح خروج كامل نظاميان دانمارك از عراق به زودي در اختيار پارلمان قرار مي گيرد .

اين در حالي است كه سياستمداران راستگراي دانمارك خواهان تمديد و تداوم حضور نظاميان اين كشور در عراق هستند.