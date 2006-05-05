هزاران فلسطيني در حمايت از كابينه حماس تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، تظاهركنندگان پس از اداي نماز جمعه در مركز شهر غزه و رام الله همبستگي خود را با دولت حماس اعلام كردند.



اين تظاهرات را يك موسسه طرفدار حماس با شعار" گرسنگي را تحمل مي كنيم، اما تسليم نمي شويم"، سازماندهي كرد.

رهبران حماس در ميان تظاهركنندگان حضور يافتند وبه مردم قول دادند كه هرگز از اصول خود با وجود فشارهاي غرب كه خواهان دست برداشتن حماس از مقاومت مسلحانه و به رسميت شناختن اسرائيل است، دست برنخواهند داشت.



بيش از 10 هزار فلسطيني در غزه با در دست گرفتن پرچمهاي سبزرنگ، شعار " مرگ بر آمريكا" سردادند.



حسن الصيفي يكي از رهبران حماس در جمع مردم گفت:" آنها(غربي ها) هرگز قادر به شكستن اراده ما نخواهند بود؛ به كساني كه توطئه چيني مي كند، مي گوييم كه با آتش بازي نكنيد، زيرا ملت ما شما را به آتش خواهد كشاند."



عزيز الدويك رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين كه اكثريت آن را اعضاي حماس تشكيل مي دهند، در سخناني در رام الله اظهار داشت:" به غرب مي گوييم: ما با دولت خود(حماس) هستيم و هرگز از آن دست برنخواهيم داشت، بايد دولت ما مقاومت كند و امتيازي ندهد."



وي افزود:" ما بار ديگر دوستي و همبستگي خود را با اسماعيل هنيه و دولت وي اعلام مي كنيم."



در اين تجمعات، فعالان جنبش حماس با استفاده از صندوقهايي، كمكهاي مالي مردم فلسطين را جمع آوري مي كردند، در بيانيه هايي كه ميان تظاهركنندگان پخش شد، شماره حسابهاي بانكي براي واريز شدن كمكهاي مردمي به دولت حماس اعلام شد.



اتحاديه اروپا كه پيش از انتخاب حماس در انتخابات مجلس فلسطين، ساليانه حدود 500 ميليون دلار كمك مي كرد، همانند آمريكا، كمكهاي مالي خود را پس از آنكه حماس قدرت را به دست گرفت، قطع كردند و تشكيلات خودگردان را در وضعيت بسيار دشوار مالي قرار دادند.

كابينه حماس نيز در واكنش به اين اقدامات، شماري از وزيران خود را به كشورهاي اسلامي وعربي فرستاد تا كمكهاي مالي آنها را براي جبران قطع كمكهاي غرب جلب كنند.



اگرچه اتحاديه عرب 70 ميليون دلار براي فلسطيني ها جمع آوري كرده است، اما بانكها از ترس مجازات شدن توسط آمريكا از واريز كردن آن به حساب تشكيلات خودگردان واهمه دارند.



از مارس گذشته(اسفند 84) تاكنون، 160 هزار كارمند و نيروي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين هنوز هيچ حقوقي دريافت نكرده اند.

غرب ادامه كمكهاي مالي خود را به دست برداشتن حماس از مقاومت ضد اسرائيلي، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و پذيرش توافقات امضا شده سابق ميان تشكيلات خودگردان و اين رژيم مشروط كرده است، اما حماس تاكيد كرده است هرگز از اصول خود دست برنخواهد داشت و اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت.