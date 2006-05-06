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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۰۶

اولين مرحله مسابقات دوچرخه سواري كوهستان ليگ باشگاه هاي كشور پايان يافت

اولين مرحله مسابقات دوچرخه سواري كوهستان ليگ باشگاه هاي كشور پايان يافت

اولين مرحله مسابقات دوچرخه سواري كوهستان ليگ باشگاه هاي كشور روز گذشته در رامسر به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار ورزشي"مهر" از ساري در اين دوره از رقابت ها كه باشركت 59 دوچرخه سوار در قالب 11 تيم در رشته كراس كانتري به مسافت 28 كيلومتر در مسير كوهستاني پتك رامسر برگزار شد مهدي عباس زاده ،احمد بلوس و پرويز مردان هر سه از تيم پترو شيمي تبريز به ترتيب اول تا سوم شدند.

بر پايه اين گزارش، در پايان اين مسابقات 10 دوچرخه سوار برتر رشته كراس كانتري و پنج دوچرخه سوار برتر دانهيل آقايان محمد باقر مرتضوي از آذربايجان شرقي،محمد رضا نوري از تيم گشتا تهران و ارسال تور گلي از تيم اوسان اصفهان به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند و به اردوي تيم ملي دوچرخه سواري كوهستان كشور دعوت شدند.

کد مطلب 321773

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