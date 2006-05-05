سرنوشت وزيران كشور و دفاع دولت جديد عراق در دست نوري المالكي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، طالباني تاكيد كرد كه نوري المالكي تنها شخص مسئول درانتخاب وزيران كشور و دفاع دولت آتي است و هرگز تلاش نمي كند تا چيزي را بر وي تحميل كند.



موضع صريح طالباني درحال اعلام مي شود كه بحث و اختلاف ديدگاهها درباره هويت افرادي كه مي توان اين دو پست حساس را به آنها واگذار كرد، تشديد شده است.



اين در حالي است كه واگذاري اين دو پست به طرفهاي مستقل سياسي با حمايت روزافزون گروههاي سياسي روبرو شده است.



طالباني امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك در مقر رياست جمهوري با ژنرال جك استروب انگليسي معاون نيروهاي چندمليتي در عراق با تشكر از نقش نيروهاي انگليسي در عراق ابراز اميدواري كرد تا به زودي شاهد تشكيل دولت جديد باشد.



به گفته طالباني دراين نشست به مسئله عقب نشيني نيروهاي انگليسي از عراق اشاره نشد.



وي درباره واگذاري وزارتهاي كشور و دفاع به افراد مستقل اظهارداشت: اين مسئله به نخست وزير مكلف(نوري المالكي) منوط است و به دنبال تحميل چيزي بر وي نيست.



اين در حالي است كه رايزني هاي فراكسيونهاي پارلماني درباره تشكيل دولت جديد عراق همچنان ادامه دارد.