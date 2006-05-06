مجموعه دوجلدي اطلس خليج فارس امروز رونمايي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رونمايي و نقد و بررسي مجموعه دوجلدي " اطلس خليج فارس در نقشه هاي تاريخي و قديمي " به زبان انگليسي، امروز ( شانزده ارديبهشت ) ساعت 15 در محل برپايي نشست هاي بازار جهاني كتاب انجام مي شود. اين اثر از سوي موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب و مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه تهيه شده است.

بازار جهاني كتاب در روز هفدهم ارديبهشت نيز دو نشست برگزار خواهد كرد. ابتدا در ساعت 10 صبح " مشكلات حضور ناشران ايراني در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب عربي " با حضور جمعي از ناشران عربي و مسئولان نمايشگاه هاي كتاب كشورهاي عربي مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد و در ساعت 15، مسابقه تصويرگري نوما با حضور محمودرضا بهمن پور، ليلا حائري و نسرين خسروي برگزار مي شود.

گفتني است بخش بين الملل نمايشگاه كتاب تهران پذيراي ناشراني از 53 كشور جهان است.