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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

در بخش بين الملل نمايشگاه كتاب

مجموعه دوجلدي اطلس خليج فارس امروز رونمايي مي شود

مجموعه دوجلدي اطلس خليج فارس امروز رونمايي مي شود

از سلسله نشست هاي بازار جهاني كتاب نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران امروز طي نشستي، از كتاب " اطلس خليج فارس " رونمايي مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رونمايي و نقد و بررسي مجموعه دوجلدي " اطلس خليج فارس در نقشه هاي تاريخي و قديمي " به زبان انگليسي، امروز ( شانزده ارديبهشت ) ساعت 15 در محل برپايي نشست هاي بازار جهاني كتاب انجام مي شود. اين اثر از سوي موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب و مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه تهيه شده است.

بازار جهاني كتاب در روز هفدهم ارديبهشت نيز دو نشست برگزار خواهد كرد. ابتدا در ساعت 10 صبح " مشكلات حضور ناشران ايراني در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب عربي " با حضور جمعي از ناشران عربي و مسئولان نمايشگاه هاي كتاب كشورهاي عربي  مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد و در ساعت 15، مسابقه تصويرگري نوما با حضور محمودرضا بهمن پور، ليلا حائري و نسرين خسروي برگزار مي شود.

گفتني است بخش بين الملل نمايشگاه كتاب تهران پذيراي ناشراني از 53 كشور جهان است.

 

کد مطلب 321818

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