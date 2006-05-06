اختصاص مبلغ قانون بودجه 85 به طرحهاي مصوب شوراي عالي جوانان

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد: اين اعتبار براي ارتقاي هويت ديني و ملي ، اشتغال و كار آفريني ، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت ، تقويت هدفمند سازمان هاي غير دولتي ، توسعه مراكز خدمات مشاوره روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان و همچنين تشويق جوانان نخبه و كار آفرين ، حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي مربوط هزينه خواهد شد.

بر اساس تبصره 16 قانون بودجه سالجاري سازمان ملي جوانان موظف است به منظور تقويت هويت ديني و ملي دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملي استعدادهاي درخشان و فراهم كردن امكانات لازم براي ادامه تحصيل دانش آموزان نخبه كم يا بي بضاعت مدارس كشور مبلغ 10 ميليارد ريال به اين امر اختصاص دهد تا با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش هزينه شود.

در بندي ديگر از اين تبصره 31 ميليارد ريال براي توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني جذاب در خصوص زندگي و مبارزه هاي امام خميني (ره) در رده هاي گوناگون سني كودك و نوجوان براي بزرگداشت يا و نام امام و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد . همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1385 به توليد فيلم هاي عظيم مطابق با استانداردهيا روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري ، پيشرفته كمك مي كند.

اين گزارش در ادامه مي افزايد: دولت اجازه دارد به منظور نوسازي و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور،نسبت به روز آمد سازي منابع وتجهيزات ، ارتقاي منابع انساني و شبكه هاي اطلاع رساني كتاب و كتابخانه هاي عمومي در سطح استانها اقدام كند.

همچنين مبلغ 3 ميليارد و 700 ميليون ريال در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعاليت ها در راستاي اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي از طريق دستگاه هاي ذي ربط اجرا شود.