اطلاعات و آمار دانشگاه يزد ساماندهي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير طرح و برنامه دانشگاه يزد در گزارشي با اشاره به گذشت چهار ماه از آغاز به كار واحد اطلاعات و آمار دانشگاه گفت: در اين مدت بيشترين فعاليت و مطالعه براي جمع آوري بهينه اطلاعات در اين مركز و ارائه آن به قسمت هاي مختلف صورت گرفته است.



دكتر "احمد صادقيه" از تشكيل يك گروه جهت پي گيري و ساماندهي به آمار و اطلاعات دانشگاه خبر داد و افزود: جلسات اين گروه به طور هفتگي تشكيل مي شود.