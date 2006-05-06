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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

مدير طرح و برنامه دانشگاه يزد :

اطلاعات و آمار دانشگاه يزد ساماندهي مي شود

اطلاعات و آمار دانشگاه يزد ساماندهي مي شود

كليه آمار و اطلاعات دانشگاه يزد با ايجاد واحد اطلاعات و آمار در مديريت طرح و برنامه دانشگاه تمركز مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير طرح و برنامه دانشگاه يزد در گزارشي با اشاره به گذشت چهار ماه از آغاز به كار واحد اطلاعات و آمار دانشگاه گفت: در اين مدت بيشترين فعاليت و مطالعه براي جمع آوري بهينه اطلاعات در اين مركز و ارائه آن به قسمت هاي مختلف صورت گرفته است.

دكتر "احمد صادقيه" از تشكيل يك گروه جهت پي گيري و ساماندهي به آمار و اطلاعات دانشگاه خبر داد و افزود: جلسات اين گروه به طور هفتگي تشكيل مي شود.

کد مطلب 321867

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