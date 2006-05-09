ساختار آموزشي دانشگاههاي هنر مشكل اساسي دارد

احمد منتظري، سرپرست گروه گرافيك دانشگاه هنر رشت و هنرمند نقاش، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "در جريان برگزاري بي ينال نقاشي به گروهي از هنرمندان كه در اين بي ينال موفق به ارائه آثار مطلوب شده بودند بورسيه سفر به پاريس تعلق گرفت كه يكي از اين نقاشان من بودم."

وي افزود: "هدف اين سفر كه به نوعي جايزه بي ينال نقاشي محسوب مي شد صرفا جمع كردن هنرمندان از سراسر دنيا براي تبادل نظر و ارتقاء سطح دانش هنرمندان در زمينه مسائل هنري بود. در اين سفر و در مدت زماني كه فرصت دست مي داد از نمايشگاههاي مختلف در موزه لوور پاريس و ديگر قسمت هاي اين شهر بازديد كرديم. همچنين از نمايشگاهي بازديد كرديم كه هنر مدرن ژاپن را به معرض نمايش عموم گذاشته بود."

منتظري در خصوص سطح آثار هنرمندان اروپايي نيز گفت: "هنرمندان اروپايي تنها در نوع خلق اثر از ما متمايز مي شوند. همچنين در آثار آنها نوعي تنوع بياني و ساختاري به چشم مي خورد كه آثارشان را جلوه مي بخشد. آنچه امروز در هنر اروپا باب شده شاخه هاي متنوعي از هنر مفهومي و انواع ويدئو آرت هاست."

وي در ادامه خاطرنشان كرد: "واقعيت اين است كه هنر ذاتا بسته به اقتصاد يك مملكت است و تنها با حمايت هاي دست اندركاران دولتي است كه مي تواند پا گرفته و به اعتلاي مطلوبي دست يابد."

اين هنرمند و مدرس دانشگاه درباره كتاب هاي معماري و هنر موجود در نمايشگاه بين المللي كتاب امسال هم گفت: "كتاب هايي از اين دست گران هستند و دور از دسترس كه استطاعت مالي هر بازديدكننده به خريد آنها نمي رسد. البته برخي از دانشگاهها به هنگام افتتاح نمايشگاههاي كتاب بن خريد كتاب توزيع مي كنند كه متاسفانه دانشگاه رشت از اين امر مستثني مانده بود."

منتظري در پاسخ به اين پرسش "مهر" كه نواقص سيستم آموزشي دانشگاههاي هنر به خصوص از منظر گرافيك را چطور مي بينيد تصريح كرد: "من تصور مي كنم اصلي ترين مشكل ما در ساختار آموزشي مان خلاصه مي شود. در دانشگاههاي هنر همواره واحدهايي به عنوان برنامه هاي درسي دانشجويان گنجانده شده كه مي تواند نباشد و نبودش ضرري را متوجه آموزش دانشجويان نمي كند."

وي گفت: "بازنگري كلي در سطوح آموزشي دانشگاههاي هنر و تجديد نظر در واحدهاي درسي گنجانده شده از جمله اصلاحاتي است كه مي تواند موجب درمان دردهاي اين حوزه شود. امروز دانشجوي گرافيك بايد 136 واحد را بگذراند تا بتواند مدرك كارشناسي خود را دريافت كند، در حالي كه در برخي از اين 136 واحد درسي هرگز نيازهاي روز جامعه مثل آشنايي با كاربرد گرافيك يا چاپ وجود نداشته است."

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: "اين كوتاهي در حالي اتفاق افتاده كه اگر دانشجوي گرافيك مي توانست با در دست داشتن امكانات آموزشي بيشتر درگير درونمايه اين واحدها شو ، طبعا از رشد مطلوب تري برخوردار مي شد."

وي افزود: "هنر با حالات بياني ارتباط گسترده اي دارد، ولي امروز بيشترين كاركردهاي بياني هنر در تهران انجام مي شود و شهرستان ها عملا از داشتن موزه و مراكز نمايش آثار هنرهاي تجسمي بي بهره مانده اند. به بيان ساده تر، تمام فعاليت هاي هنري در زمينه تجسمي در تهران خلاصه شده است. البته اين فعاليت ها محدود به هنر نيست و تهران به دليل پايتخت بودن كانون فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... نيز شده است."

احمد منتظري اخيرا در يك نمايشگاه گروهي به ارائه يك اثر دوبعدي بي عنوان با ساختار خطي و بافت پرداخته است. سبكي كه وي در اين اثر هنري به كار گرفته انتزاعي است و تكنيك تركيب مواد نيز در آن به چشم مي خورد.

اين هنرمند و مدرس دانشگاه در سال 1351 در رشت متولد شد. وي داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد نقاشي از دانشگاه هنر تهران است و تاكنون در بيش از 25 نمايشگاه گروهي و بي ينال شركت كرده است. منتظري همچنين عضو انجمن نقاشان و عضو هيات علمي دانشگاه هنر رشت نيز هست. نمايشگاه گروهي كه اين هنرمند به ارائه اثر در آن پرداخته در گالري نقش اصفهان در كنار دوازده هنرمند نقاش ديگر افتتاح شده است.