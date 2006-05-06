جوامع اسلامي بايد از تمام نيروي خود براي مقابله با دشمنان استفاده كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجمع شيخ كفتارو، آيت الله محمد علي تسخيري دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در سومين دور از همايش وحدت اسلامي با عنوان" محمد (ص)؛ پيامبر رحمت و انسانيت" كه طي دو روز 12 و 13 ارديبهشت در دمشق سوريه برگزار شد، بر تحكيم و تثبيت وحدت امت اسلامي و تقريب ميان مذاهب آنها تأكيد كرد.

آيت الله تسخيري گفت: عمل به آنچه كه دين اسلام از ارزشهاي اخلاقي از مسلمانان خواسته در جوامع اسلامي مهم است، از اين رو مسلمانان بايد جهت مقابله و مواجهه با دشمنان و مستكبران بايد از توان، نيرو، آمادگي و استعداد خود بهره گيرند.

وي بر انسجام و يكپارچگي روند و خط مشي سوريها و ايرانيها به منظور خدمت رساني به امت مسلمان و بررسي مسائل آنها اشاره كرد.

سيد مجتبي حسيني نماينده رهبر انقلاب اسلامي ايران نيز بر ضرورت برگزاري چنين همايشي در چنين زماني به منظور تشريك مساعي و همكاري ميان همه مسلمانان و وحدت كلمه آنها تأكيد و اظهار داشت: اين گفتگوها و تبادل آراء زمينه اي براي جلوگيري از فتنه هاي گروهي مي شود.

وي خواستار اقتداء به شخصيت نبي اكرم(ص)، اقتداء به شيوه و اخلاق وي و استفاده از دروس عملي وي شد و آن را مهم قلمداد كرد.

عبدالله نظام استاد حوزه علميه دمشق در اين همايش گفت: شرايطي كه امت اسلامي در آن زندگي مي كنند، مملو ازدشمني، دسيسه و توطئه هايي است كه بر آن شر و خصومت سايه انداخته است. دشمنان گاهي از شيوه هاي فشار بر مسلمانان و گاهي هم با ايجاد فتنه هاي گروهي ميان آنها قصد دارند تا كينه، نفاق و تفرقه را ميان يك دين و يك ملت ايجاد كنند تا به مقاصد خود و سيطره بر امت و دين آنها دست يابند. اما مسلمانان نيز بايد آگاه باشند و در هر مكاني كه هستند از تفرقه دوري و با فشارها و تعديات آنها مبارزه كنند.

شركت كنندگان در همايش دو روزه وحدت اسلامي خواستار صدور قانون بين المللي به منظور حمايت از آموزه هاي ديني و احترام ميان اديان آسماني شدند و اظهار داشتند: اسلام دين اصيلي است كه به اعتدال، محبت و صلح فرا مي خواند و امت اسلام را در همه شرايط به تشكيل يك صف و وحدت و انسجام دعوت مي كند.

اين شركت كنندگان بر وحدت امت اسلام، نقش علما در تثبيت علم، مكارم اخلاقي و زندگي مشترك ميان اديان آسماني تأكيد كردند.

سومين دور از همايش وحدت اسلامي با عنوان" محمد (ص)؛ پيامبر رحمت و انسانيت" طي دو روز 12 و 13 ارديبهشت در دمشق سوريه برگزار شد .