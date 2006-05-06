تيم فوتسال ژاپن بازهم به برزيل باخت

به گزارش خبرنگار "مهر" ژاپن در ديدار نخست با نتيجه شش بر يك شكست خورده و در ديدار دوم كه روز گذشته در اوزاكا برگزار شد ، سه بر صفر بازي را به حريف قدرتمند خود واگذار كرد.

تيم فوتسال ايران اصلي ترين حريف ژاپن در رقابت هاي قهرماني فوتسال آسياست. ژاپن سال گذشته در رقابت هاي قهرماني آسيا كه در هنگ كنگ برگزار شد مقابل ايران شكست خورد تا به عنوان نايب قهرماني رقابت ها دست پيدا كند.

تيم فوتسال ژاپن در گروه B رقابت هاي فوتسال آسيا با تيم هاي تاجيكستان ، عراق و هنگ كنگ همگروه است.

هشتمين دوره رقابت هاي قهرماني فوتسال آسيا ازتاريخ 21 تا 27ماه مه ( 31 ارديبهشت تا 6 خرداد) درتاشكند برگزارمي شود.