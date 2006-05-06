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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۳۳

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جمع طلاب حوزه علميه مشهد:

شوراي نگهبان تمايلي به نظارت بر انتخابات شوراها ندارد

شوراي نگهبان تمايلي به نظارت بر انتخابات شوراها ندارد

آيت الله عباس كعبي عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بر اساس قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و برگزاري همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است و تمايلي نيز به نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا ندارد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، آيت الله كعبي در جمع طلاب حوزه علميه مشهد با بيان اين مطلب بر نبودن تمهيدات اجرايي جهت نظارت بر انتخابات شوراها تأكيد كرد و افزود: نظارت بر آن برعهده مجلس شوراي اسلامي است.

عضو مجلس خبرگان رهبري درخصوص ورود غيرمجتهدين به مجلس خبرگان گفت: اين مسئله ربطي به شوراي نگهبان ندارد و نمايندگان مجلس خبرگان بايستي در اين خصوص تصميم بگيرند. 

آيت الله كعبي در خصوص روابط بين دولت و حوزه هم گفت: روابط بين دولت و حوزه كاملا حسنه است و اين دو يكديگر را تأييد مي كنند.

اين مدرس حوزه علميه درخصوص حكومت در قرآن گفت: در قرآن حكومت از آن سه گروه است: انبياء، اوصيا و علما و به همين دليل نمي توان دين را از سياست جدا دانست زيرا هيچ يك از اين سه دسته از دين جدا نيستند.

کد مطلب 321914

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