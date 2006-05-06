چالش وزارت مسكن با شوراي پول و اعتبار در مورد وام 3 ميليون توماني مسكن

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، مصوبه پرداخت وام سه ميليون توماني قرض الحسنه مسكن كه قرار بود از ارديبهشت ماه سال جاري و در قالب سياست‌هاي حمايتي دولت و وزارت مسكن به اقشار كم درآمد پرداخت شود هنوز در شوراي پول و اعتبار تصويب نشده است .

براساس اين گزارش، اختلاف نظر در مورد مدت بازپرداخت وام سه ميليون توماني ميان وزارت مسكن و شوراي پول و اعتبار از دلايل عمده تاخير در پرداخت اين تسهيلات است ، به‌طوريكه مطابق قوانين شوراي پول و اعتبار مدت باز پرداخت وام سه ميليون توماني سه ساله اعلام شده اما وزارت مسكن مدت باز پرداخت پنج سال را براي وام سه ميليون توماني پيشنهاد كرده است .

اين در حالي است كه پيش از اين شوراي پول و اعتبار در مورد تصويب رقم سه ميليون تومان وام قرض الحسنه با توجه به اينكه هم اكنون سقف تسهيلات قرض الحسنه براي مسكن 500 هزار تومان است ، با وزارت مسكن اختلاف نظر داشت كه پس از پيگيري هاي وزارت مسكن ، پرداخت سه ميليون تومان وام قرض الحسنه مسكن از سوي شوراي اقتصاد پذيرفته شد .

پرداخت وام قرض الحسنه تا سقف 3 ميليون تومان به اقشار كم درآمد براي تهيه مسكن اجاره اي يكي ديگر از طرح‌هاي وزارت مسكن است كه مطابق اين طرح تسهيلات به افرادي تعلق مي گيرد كه حداقل درآمدشان 5/1 برابر قانون كار باشد و همچنين بايد 10 سال در شهر مورد نظر سكونت داشته باشند.

در همين حال، خبرنگار"مهر" بارها با مديرعامل بانك مسكن هم در خصوص پرداخت وام مسكن قرض الحسنه 3 ميليون توماني تماس گرفته است كه بنا به دلايلي پاسخ شفافي در اين خصوص دريافت نكرده است.