سومين مدرسه تخصصي قرآن در كرج افتتاح مي شود

مريم دهقان مسئول جامعه القرآن كرج در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج گفت : پس از افتتاح دومين مدرسه تخصصي حفظ قرآن دختران كشور كه مهرماه سال گذشته براي مقطع ابتدايي شهرستان كرج افتتاح شد، تأسيس دومين مدرسه تخصصي قرآن در كرج در دستور كار قرار دارد.

وي افزود: اين مدارس در كنار دروس آموزش و پرورش، روزانه دو ساعت برنامه حفظ قرآن را به صورت فوق برنامه در پايه هاي تحصيلي ابتدايي براي دانش آموزان ارائه مي كنند.

مسئول جامعه القرآن كرج پيشرفت هاي حاصل شده در اين مدارس را چشمگير عنوان كرد و اظهار داشت: فعاليتهاي ارائه شده در اين مدارس توسط اساتيد متخصص در امر قرآن نتايج مطلوبي در پي داشته است و تاكنون دانش آموزان به حفظ 3 جزء از قرآن ترغيب و تشويق شده اند.

وي مهمترين شرط ثبت نام در اين مدرسه را ضريب هوشي بالاي دانش آموزان در حفظ قرآن اعلام كرد و افزود: با توجه به غير انتفاعي بودن مدرسه، چنانچه كساني كه براي ثبت نام به اين مدرسه مراجعه مي كنند از وضعيت مالي خوبي برخوردار نباشند اما ضريب هوشي بالايي داشته باشند با تخفيف ويژه ثبت نام خواهند شد.

دهقان يادآور شد: براي دانش آموزاني كه استعداد خوبي براي حضور در اين مدرسه دارند كلاسهاي فوق برنامه قرآني در تابستان برگزار مي شود تا با آمادگي بالا در آزمون ورودي مدرسه شركت و وارد مدرسه شوند.

اولين مدرسه تخصصي قرآن در شهر قم فعال شده است و پس از آن دومين مدرسه تخصصي قرآن با نام امام حسن مجتبي (ع) در ناحيه 2 آموزش و پرورش كرج ويژه دختران كار خود را آغاز كرد.