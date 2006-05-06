قيمت آلومينيوم 15 درصد افزايش يافت

هبت الله فاضلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلو آلومينيوم در بازار داخل 400تومان افزايش يافت .

وي ، قيمت هركيلو آلومينيوم در بازارداخل را هم كنون دو هزارو 540 تومان اعلام كرد و افزود: اين درحالي است كه قيمت هركيلو آلومينيوم دو هزارو 150 تومان معامله مي شد كه با افزايش 15 درصدي مواجه شده است.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم ، قيمت هر تن آلومينيوم را درLME بيش از دو هزار750 دلاربرشمرد و تصريح كرد: قيمت هر تن آلومينيوم در اين بازار نيز15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت.

وي قيمت هرتن آلومينيوم را درLME در سال گذشته يك هزارو 950 دلارذكر و خاطرنشان كرد، پيش بيني مي شود كه قيمت آن تا دو هزار و 800 دلار نيزافزايش يابد.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم با اشاره به برقراري ايجاد تعادل دربازار داخل ، قطع واردات و جلوگيري از كمبود مصنوعي دركشور، خواستارحذف تعرفه واردات آلومينيوم همانند سايرفلزات از جمله آهن شد.