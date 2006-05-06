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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

رئيس اتحاديه تعاوني‌هاي سراسري آلومينيوم درگفتگو با "مهر":

قيمت آلومينيوم 15 درصد افزايش يافت

قيمت آلومينيوم 15 درصد افزايش يافت

رئيس اتحاديه تعاوني‌هاي سراسري آلومينيوم از افزايش 15 درصدي قيمت آلومينيوم در بازار ظرف 45 روز گذشته خبرداد.

هبت الله فاضلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلو آلومينيوم در بازار داخل  400تومان افزايش يافت .

وي ، قيمت هركيلو آلومينيوم  در بازارداخل را هم كنون دو هزارو 540 تومان اعلام كرد و افزود: اين درحالي است كه قيمت هركيلو آلومينيوم دو هزارو 150 تومان معامله مي شد كه با افزايش 15 درصدي مواجه شده است.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم ، قيمت هر تن آلومينيوم را درLME  بيش از دو هزار750 دلاربرشمرد و تصريح كرد: قيمت هر تن آلومينيوم در اين بازار نيز15 درصد نسبت  به سال گذشته افزايش يافت.

وي قيمت هرتن آلومينيوم را درLME در سال گذشته يك هزارو 950 دلارذكر و خاطرنشان كرد، پيش بيني مي شود كه قيمت آن تا دو هزار و 800 دلار نيزافزايش يابد.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم با اشاره به برقراري ايجاد تعادل دربازار داخل ، قطع واردات و جلوگيري از كمبود مصنوعي دركشور، خواستارحذف  تعرفه واردات آلومينيوم همانند سايرفلزات از جمله آهن شد.

کد مطلب 321943

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