كشته شدن دو كودك و ربوده شدن 7 عراقي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي عراق امروز اعلام كرد دو كودك عراقي امروز در پي سقوط چند فروند خمپاره به منزلي در بغداد كشته شدند.

وزارت كشورعراق همچنين اعلام كرد اين حمله صبح امروز به وقوع پيوست كه علاوه بر جان دادن اين دوكودك ،خسارتهاي زيادي به اين خانه وارد شد.

منزل اين دو كودك در منطقه الشعله منطقه شيعه نشين شمال بغداد واقع است.

از سوي ديگر پليس بابل اعلام كرد افراد مسلح ناشناس سه تن از نيروهاي تكاور پليس را به هنگام عزيمت به محل كارشان در شهر المحاويل در90 كيلومتري جنوب بغداد ربودند.

اين منبع افزود: درحادثه اي ديگر افراد مسلح ناشناس كه لباس نيروهاي ارتش را به تن كرده بودند،4 تن از رانندگان كاميون را ربودند.

درجرف الصخر در 50 كيلومتري جنوب بغداد نيز دو تن از نيروهاي پليس در پي انفجار بمبي در مسير گشت زني آنان زخمي شدند.

همچنين ارتش آمريكا امروز در بيانيه اي از كشته شدن يك نظامي آمريكايي در بغداد خبر داد.

اين نظامي روزگذشته در پي انفجاري در مسير كاروان آنان كشته شد.

بر اساس آمار وزارت دفاع آمريكا با كشته شدن اين نظامي آمريكايي شمار نظاميان كشته شده درعراق به از سال 2003 تاكنون به دو هزار و 414 تن مي رسد.