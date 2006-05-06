"شناخت " گفتگوي ديني را تسهيل مي كند

مارتين بوكارد، كشيش و نماينده فعاليتهاي بين اديان كليساي انجيلي كانتون وادت سوئيس در گفتگو با خبرنگار "مهر" در رابطه با ضرورت اخلاق جهاني هانس كونگ را براي گفتگوي بين اديان جگونه گفت: اصول اخلاق جهاني هانس كونگ در نگاه اول جالب به نظر مي رسند و همه مي توانند به آن رجوع كنند؛ اما اخلاق جهاني هانس كونگ از فقدان معنويت رنج مي برد.

وي افزود: اگر مي خواهيد براساس اصول اخلاقي رفتار كنيد بايد يك زندگي معنوي شما را تغذيه كند؛ صرف نظر از معنويت پرداختن به ديگر ابعاد اين اخلاق جهاني در گفتگوهاي ديني جالب به نظر مي رسد.

كشيش بوكارد گفتگوي فرهنگي را زمينه گفتگوي ديني عنوان كرد و اظهار داشت: تمام گفتگويهاي بين اديان در قالب فرهنگ صورت مي گيرند و درك گفتگوي بين اديان مستلزم درك زمينه هاي فرهنگي طرف گفتگوي است.

نماينده فعاليتهاي بين اديان كانتون وادت تأكيد كرد كه در هر گفتگويي فرهنگ بسياري حائز اهميت است؛ چراكه دين در چارچوب فرهنگي قرار گرفته است از اين رو گفتگوهاي ديني نيز در بافت فرهنگي صورت مي گيرند. اگر غربيان مي خواهند كه درباره شيعه و اسلام اطلاعات كسب كنند بايد درباره تاريخ و تمدن اسلام نيز اطلاعات كسب كنند. اما نمي توان بدون توجه به گفتگوي بين فرهنگها به گفتگوي بين اديان پرداخت.

وي با اشاره به گفتگوهاي كه در كشور سوئيس بين مسلمانان و مسيحيان برگزار مي شوند گفت: ما در اين گفتگوها تنها به موضوعات ديني نمي پردازيم و با توجه به اينكه اقليت مسلمان سوئيس را قوميتهاي متعددي تشكيل داده اند در ابتدا بايد زمينه فرهنگي طرف گفتگو را درك كرده تا گفتگوي ديني تسهيل شود.

مارتين بوكارد با اشاره به اينكه نمي توان زماني كه وارد گفتگوي ديني شد رويكرد انحصارطلبانه اتخاذ كرد گفت: بسياري از افراد زماني كه با پيروان ساير اديان و غيرهمكيشان خود آشنا مي شوند هرگز نمي توانند رويكرد انحصارگرايانه خود را حفظ كنند. من نيز زماني كه در كشور مصر با مسلمانان ديدار و گفتگوي مي كردم به ايمان و معنويت پيروان اديان پي بردم.

وي با تصريح اينكه همه ما پيروان اديان در مقابل يك خداوند ايستاده و نيايش مي كنند تأكيد كرد كه ما بايد با يكديگر برابر و دوست باشيم. وي گفت: بايد يكديگر را به نحوي ژرفتر بشناسيم. ممكن است فردي سالهاي درباره اسلام مطالعه و تحقيق انجام دهد اما زماني كه با مسلمانان ديدار مي كند، تصور بهتري از حقيقت اين دين خواهد داشت.