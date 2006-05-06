  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

رئيس آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني در گفتگو با مهر:

قرص برنج نوعي سم دفع آفات نباتات است

قرص برنج نوعي سم دفع آفات نباتات است

قرص برنج كه نوعي سم دفع آفات نباتات و محصولات كشاورزي است ، سالهاست در خودكشي ها مورد سوء استفاده قرار مي گيرد و از مرگ و مير بالايي نيز برخوردار است.

رئيس آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به اين موضوع ، پزشكي قانوني خواستار حذف اين سم از سموم مورد استفاده كشاورزان كشور شده است. 

دكتر كامبيز سلطان نژاد تصريح كرد: با موافقت هاي انجام شده سازمان حفظ نباتات ، قرص برنج در حال جمع آوري است و بر اساس برنامه ريزي انجام شده نهايتا تا شهريور ماه 86 از بازار سموم حذف مي شود.

بنا به اين گزارش ، اخيرا افراد سودجو قرص برنج را به عنوان قرص هاي روانگردان به جوانان عرضه مي كنند كه متاسفانه باعث مرگ تعدادي از آنان نيز شده است.

کد مطلب 322016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها