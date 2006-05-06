قرص برنج نوعي سم دفع آفات نباتات است

رئيس آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به اين موضوع ، پزشكي قانوني خواستار حذف اين سم از سموم مورد استفاده كشاورزان كشور شده است.

دكتر كامبيز سلطان نژاد تصريح كرد: با موافقت هاي انجام شده سازمان حفظ نباتات ، قرص برنج در حال جمع آوري است و بر اساس برنامه ريزي انجام شده نهايتا تا شهريور ماه 86 از بازار سموم حذف مي شود.

بنا به اين گزارش ، اخيرا افراد سودجو قرص برنج را به عنوان قرص هاي روانگردان به جوانان عرضه مي كنند كه متاسفانه باعث مرگ تعدادي از آنان نيز شده است.