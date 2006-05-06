دو بند ديگر به سياست هاي كلي نظام براي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد افزوده شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه پيشنهادهاي بنياد شهيد براي افزودن موادي كه به بندهاي قبلي و دو بند مستقل به سياست هاي كلي نظام براي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و ساماندهي امور ايثارگران كه درجلسه قبل مجمع پايان يافت مطرح و علاوه بر ده بند قبلي دو بند ديگر به شرح زير به اين سياست ها اضافه شد.

11- صيانت وحفاظت از حريم ايثار گري، ايثارگران و خانواده آنها با ايجاد ساز و كارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.

12- حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه ونگهداري موزه ها، يادمان، نمادها و نشان هاي جهاد، مقاومت ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاك شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراكز فرهنگي

همچنين مواردي به ترتيب به پايان بندهاي اول، سوم و دهم اين سياست هاي افزوده و به شرح ذيل تكميل شد.

بند1- اعتلا، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفكر بسيجي درجامعه و نهادينه ساختن آن درانديشه، باور و منش و رفتار مردم و مسئولان و مشاركت دستگاه ها و اركان نظام و لايه هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثار گران

بند3- بستر سازي، ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم در رسانه ها بويژه صدا وسيما ، نظام آموزشي كشور و دستگاه هاي فرهنگي و هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج اهداف، آرمانها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداكاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه

بند10- توسعه مراكز علمي و پژوهشي وارتقا ظرفيت ها، توانمندي ها و فناوري ها و اهتمام به تامين تجهيزات و آموزش ها و مراقبت هاي لازم براي پيشگيري،درمان و كاهش آسيب هاي فردي و جمعي ناشي از جنگ وتهديدات.

در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درمورد ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع آموزش و پرورش كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اخلاقي به مجمع ارجاع شده بود با حضور فقهاي شوراي نگهبان و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بررسي وبه دليل طولاني شدن مباحث مقرر شد براي حل مشكل آموزش و پرورش و دفاع از حقوق مالكيت صاحبان ملك، موضوع به كميسيون حقوقي، قضايي مجمع براي بررسي جامع موضوع و تصميم گيري نهايي با حضور مسئولان ذيربط ارجاع شود.