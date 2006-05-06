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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد :

استفاده از ماشين حساب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد / طراحي سوالات آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد به صورت مفهومي

استفاده از ماشين حساب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد / طراحي سوالات آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد به صورت مفهومي

در كارت ورود به جلسه داوطلباني كه مجاز به استفاده از ماشين حساب هستند در برابر هر درس اين امر ذكر شده و داوطلباني كه مجاز به استفاده از ماشين حساب نيستند از آوردن ماشين حاسب به حوزه امتحاني خودداري كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "ناصر اقبالي" در آخرين توصيه ها به داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: سوالات كارشناسي ارشد به صورت مفهومي طراحي شده است به همين خاطر داوطلبان بايد گزينه هاي پاسخ سوال را به دقت خوانده و پاسخ مورد نظر را انتخاب كنند.

وي اظهار داشت: داوطلبان يك روز قبل از آزمون نسبت به شناسايي حوزه امتحاني اقدام كنند و يك ساعت قبل از شروع هر آزمون در حوزه امتحاني حضور داشته باشند.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اضافه كرد: داوطلبان در پاسخگويي به سوالات مديريت زمان را مد نظر قرار دهند و ابتدا سعي كنند به تمام سوالاتي كه پاسخ آنها را مي دانند پاسخ داده و در صورتي كه وقت اضافه اي باقي ماند به سوالات مشكل تر پاسخ دهند.

دكتر اقبالي حفظ آرامش را رمز اصلي موفقيت در آزمون دانست و خاطرنشان كرد: داوطلبان در روزهاي باقي مانده تا آزمون خود را از محيط استرس زا دور كنند، زيرا داوطلبي مي تواند تمام دانسته هاي خود را ارائه دهند كه استرس و اضطراب نداشته باشد.

کد مطلب 322035

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