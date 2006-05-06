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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

متصدي پروازهاي فضايي بين المللي خبر داد :

اولين توريست فضايي زن جهان يك ايراني است

اولين توريست فضايي زن جهان يك ايراني است

يك زن ايراني تبعه آمريكا اولين توريست زني است كه در سال 2007 به ايستگاه فضايي بين المللي (ISS) سفر خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، الكسي كراسنف متصدي پروازهاي فضايي ISS در اين زمينه گفت: قرارداد اوليه را با "انوشه انصاري" امضا كرده ايم كه به موجب اين قرارداد، وي آموزش هاي لازم را فرا خواهد گرفت تا دايسوك اينوموتو توريست فضايي ژاپني را دراين سفر همراهي كند.

"انصاري" 38 ساله رئيس تكنولوژي هاي تله كام در آمريكاست. وي در سن 17 سالگي ايران را ترك كرد.

اينوموتو براي سفر به ايستگاه فضايي بين المللي در حدود 20 ميليون دلار هزينه خواهد كرد.

وي چهارمين توريستي است كه به ايستگاه فضايي بين المللي سفر خواهد كرد.
کد مطلب 322049

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