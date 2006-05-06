"خرگوش و خوناشام" و "دزد شكلاتي" در سينماي ديگر

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم كوتاه خارجي "خرگوش و خوناشام" به مدت سيزده دقيقه ساخته شده است. داستان اين فيلم اين گونه شروع مي شود: يكي بود يكي نبود، در جايي در دوردست هاي پرخاطره كه قانوني مثل قانون سال 2000 داشت تعدادي انسان دراكولا زندگي مي كردند.

فيلم كوتاه ايراني "دزد شكلاتي" به كارگرداني امير توده روستا به مدت 12 دقيقه ساخته شده است. اين فيلم درباره ماجراي دزدي از يك بانك است كه توسط يك پسر بچه تعقيب مي شود.

انيميشن كوتاه خارجي "شهري به نام ترس" به مدت پنج دقيقه و فيلم خارجي "اجداد" به كارگرداني مانوئل گانتو در سال 2005 در فرانسه ساخته شده است. اين فيلم به ماجراي درگيري مردي در دنياي حاضر با اجداد خود مي پردازد.

همچنين منشور فيلم كوتاه به معرفي سينماي كوتاه آلمان به كارگرداني مسعود بخشي به مدت هفت دقيقه مي پردازد. آينه فردا هم به معرفي فيلمساز جوان باقري نيا مي پردازد. اين برنامه به مدت سه دقيقه به كارگرداني حميدرضا هوشمند و امير توده روستا ساخته شده است.

برنامه سينماي ديگر روزهاي دوشنبه ساعت 21:30 و تكرار آن سه‌شنبه‌ها ساعت 12:50 از شبكه دوم سيما پخش مي‌شود.