تشكيل 11 هزار پرونده متقاضي تسهيلات مقاوم سازي

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، آسماني مقدم امروز در جمع خبرنگاران افزود:‌ تاكنون در جهت اعطاي تسهيلات مقاوم سازي ، 3500 نفر به بانك هاي استان معرفي و 1850 مورد موفق به عقد قرارداد با بانك ها شده اند.

وي گفت: با آغاز فعاليت دولت نهم موضوع مقاوم سازي مناطق مسكوني به شدت مورد پيگيري قرار گرفت و دستاورد تلاش هاي دولتمردان را هم اكنون در پيشرفت اين امر شاهد هستيم.

آسماني مقدم افزود: در سال گذشته و همزمان با 3 ماهه اول كار دولت نهم ، تصويب گرديد تا طي برنامه 5 ساله ، در هر سال 200 هزار واحد مسكوني در كشور مقاوم سازي شود.

وي جمعيت خراسان جنوبي را 520 هزار نفر برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه جمعيت استان 8 دهم درصد كل جمعيت كشور است ، 5/3 درصد اعتبارات كل كشور براي مقاوم سازي 35 هزار واحد مسكوني به خراسان جنوبي اختصاص يافته است.

آسماني مقدم گفت: مي توانيم به جرات اعلام كنيم كه خراسان جنوبي از جمله استانهاي كشور است كه هيچ گونه مشكلي در خصوص واگذاري تسهيلات مقاوم سازي با بانكها ندارد و بين بنياد مسكن و بانك ها و متقابلا بانك ها و متقاضايان ، تعامل خوبي برقرار است.

مديركل بنياد مسكن و انقلاب اسلامي خراسان جنوبي تسهيلات اعطايي به متقاضيان را براي مقاوم سازي هر واحد مسكوني 50 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: اين تسهيلات وام بلند مدت با باز پرداخت 12 ساله و سود 5 درصد است و ساليانه 15 درصد به مبلغ اين تسهيلات اضافه خواهد شد.

وي اظهار داشت:‌ اين تسهيلات به تمامي روستائيان و ساكنان شهرهايي كه جمعيت آن زير 12 هزار نفر است و فاقد واحد مسكوني بوده ، يا افرادي كه واحد مسكوني آنان نياز به مقاوم سازي دارد ، ارايه مي شود.