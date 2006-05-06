حاكميت مردم فلسطين بر سرزمين اجدادي شان يادآوري مي شود

به گزارش مهر ، به گفته محمد جواهري - مديرسراي فلسطين ، اين نقشه توسط افراد جمعيت حمايت از فلسطين تهيه شده كه قدمتي نزديك به بيش از 150 سال قبل دارد .



اين نقشه‌ ها نشانگر حاكميت مردم فلسطين بر اين سرزمين بوده و نقشه‌ ها نه تنها مربوط به سرزمين ما و كشورهاي عربي است كه بسياري از آنها متعلق است به كشورهاي خارجي كه حقوق مردم فلسطين را پايمال مي‌كنند .



جواهري گفت : در اين غرفه همچنين مجموع پوسترهايي كه در ايران با موضوع فلسطين تهيه شده است در معرض ديد عموم قرار گرفته است. اين پوسترها مجموع آثاري هستند كه طي پنج سال اخير جمع ‌آوري شده ‌اند.



وي افزود: در اين بخش بيش از 40 كتاب درباره سرزمين فلسطين با موضوع هولوكاست، دفاع از حقوق مردم فلسطين، حماس سنگ، كودك فلسطيني ، شهادت ‌طلبي، عمليات استشهادي و... در معرض نمايش عموم قرار گرفته است .



در بخش ديگري از اين نمايشگاه ، اسنادي ارائه شده است كه ارتباط مستقيم رژيم پهلوي را با رژيم صهيونيستي به تصوير مي ‌كشد .



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