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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۰۵

دوخبراز ووشو

برنامه كامل اردوهاي تيم ملي ووشو اعلام شد

مرحله چهارم تيم ملي سانشو و مرحله دوم اردوهاي تيم ملي تالو دوشنبه هفته جاري به پايان مي رسد و ملي پوشان پس از يك استراحت چند روزه از روزجمعه اردوهاي خود را آغاز مي كنند.

به گزارش خبرگزاري " مهر"، دورجديد اردوهاي تيم ملي مانند قبل 10 روز به طول خواهد انجاميد كه البته دراين مرحله نفرات استعداديابي نيز به جمع اردونشينان اضافه خواهد شد. درپايان هر اردو يك نفر ازجمع ملي پوشان كنارگذاشته خواهد شد.

كلاس مربيگري سبك سوهان چوان برگزار مي شود
كميته آموزشي فدراسيون ووشو كلاس درجه 2 مربيگري كسب سوهان چوان را اواخرهفته جاري برگزارمي كند. اين دوره از كلاسها از 19 لغايت 23 ارديبهشت ماه زيرنظر گروه مدرسين فدراسيون ووشو انجام مي شود. اين دوره ازكلاسها دركرج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 322093

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