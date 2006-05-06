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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۲۹

برنامه تئاتر شهر در ارديبهشت 85 اعلام شد

مجموعه تئاتر شهر فعاليت‌هاي خود را در ارديبهشت ماه سال جاري با اجراي شش نمايش ادامه مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر نام نمايش ها، محل اجرا، نويسنده و كارگردان، ساعت اجرا، مدت اجرا و قيمت بليت نمايش‌هاي تئاتر شهر را به شرح زير اعلام كرد:

"دشمن مردم" در تالار اصلي، نويسنده: هنريك ايبسن، كارگردان: اكبر زنجانپور، ساعت: 19، مدت: 130 دقيقه، قيمت بليت: 4 هزار تومان.

"تيغ و ماه" در تالار چهارسو، نويسنده و كارگردان: آتيلا پسياني، ساعت 20، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت: 2500 تومان.

"شب بخير جناب كنت" در تالار قشقايي، نويسنده: اكبر رادي، كارگردان: ميكائيل شهرستاني، ساعت:30/18، مدت: 90 دقيقه، قيمت بليت: 500 تومان.

"روز تولدت را بياد آر" در تالار سايه، نويسنده و كارگردان: محمد عباسي، ساعت 18، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت: 2500 تومان.

"وقتي فرشته خواب سگ مي بيند" در تالار كوچك (شماره2)، نويسنده و كارگردان: علي نرگس نژاد، ساعت: 18، مدت: 55 دقيقه، قيمت بليت: 2 هزار تومان.

"مثل سوسوي فانوس آويخته" در تالار نو، نويسنده: محمدرضا كوهستاني، كارگردان: علي فرحناك، ساعت: 15/19، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت: 2 هزار تومان.

گيشه تئاتر شهر هر روز جز جمعه ها از ساعت 10 تا 12 بليت نمايش ها را پيش فروش مي كند. تالارهاي تئاتر شهر شنبه ها اجرا ندارند.

کد مطلب 322151

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