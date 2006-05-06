برنامه تئاتر شهر در ارديبهشت 85 اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر نام نمايش ها، محل اجرا، نويسنده و كارگردان، ساعت اجرا، مدت اجرا و قيمت بليت نمايش‌هاي تئاتر شهر را به شرح زير اعلام كرد:

"دشمن مردم" در تالار اصلي، نويسنده: هنريك ايبسن، كارگردان: اكبر زنجانپور، ساعت: 19، مدت: 130 دقيقه، قيمت بليت: 4 هزار تومان.

"تيغ و ماه" در تالار چهارسو، نويسنده و كارگردان: آتيلا پسياني، ساعت 20، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت: 2500 تومان.

"شب بخير جناب كنت" در تالار قشقايي، نويسنده: اكبر رادي، كارگردان: ميكائيل شهرستاني، ساعت:30/18، مدت: 90 دقيقه، قيمت بليت: 500 تومان.

"روز تولدت را بياد آر" در تالار سايه، نويسنده و كارگردان: محمد عباسي، ساعت 18، مدت: 50 دقيقه، قيمت بليت: 2500 تومان.

"وقتي فرشته خواب سگ مي بيند" در تالار كوچك (شماره2)، نويسنده و كارگردان: علي نرگس نژاد، ساعت: 18، مدت: 55 دقيقه، قيمت بليت: 2 هزار تومان.

"مثل سوسوي فانوس آويخته" در تالار نو، نويسنده: محمدرضا كوهستاني، كارگردان: علي فرحناك، ساعت: 15/19، مدت: 60 دقيقه، قيمت بليت: 2 هزار تومان.

گيشه تئاتر شهر هر روز جز جمعه ها از ساعت 10 تا 12 بليت نمايش ها را پيش فروش مي كند. تالارهاي تئاتر شهر شنبه ها اجرا ندارند.