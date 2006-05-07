نقش مرجعيت معلمان در جامعه كم رنگ شده است

وي تصريح كرد : مرجعيت معلمان بايد به لحاظ منزلت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد وبراي تحقق اين منظور فرهنگيان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد : در دولت جديد تغيير و تحول در آموزش و پرورش بوجود آمده است و روش هاس سنتي و متحجرانه تعليم و تربيت جايگاهي ندارد.
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش كشور يادآورشد : امروز نسل نو براي پذيرش مسووليتهاي اجتماعي، سياسي،اقتصادي و فرهنگي تربيت ميشوند.
به گفته محمديان امروز درآموزش و پرورش براي مشاركت وهمفكري همه معلمان باز است.
وي بر تحول در انديشه و عمل فرهنگيان و جذب و نگهداشت آنان تاكيد كرد و گفت: اكنون بر اساس چشم انداز برنامه20 ساله كشور هر گونه عاملي كه خلاقيت را از بين ببرد ،حذف خواهيم كرد.
در پايان اين مراسم525 نفر از معلمان و مديران نمونه مازندران تجليل شدند.
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