تپش نبض هيجان و سلحشوري در شعر فردوسي مشهود است

رئ يس انجمن شعر استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب "مهر" ، با بيان اين مطلب افزود : در شعر حماسي نبض هيجان و سلحشوري مي تپد و فردوسي تنها شاعري است كه توانسته با قدرت و عظمتي بي نظير اين روحيه جنگاوري را به تصوير كشد و هيچ منظومه شعري در دنيا نمي تواند با شكوه و شوكت شاهنامه برابري كند.



هادي منوري يادآورشد : با توجه به اينكه دردنياي امروزاندك اندك روحيه سلحشوري و رزم آوري كمرنگ شده و انسانها به سمت تعامل و سازگاري پيش مي روند و اغلب نيز هيجان و تحريك دروني را در اشعار عاطفي واحساسي جستجو مي كنند شعر حماسي عملا جايگاه و كاركرد خود در دنياي امروز را از دست داده است .

وي كه فضاي ذهني فردوسي در شاهنامه را برگرفته از باورهاي اسلامي مي داند اظهار داشت : روح مذهب ما همان روح سلحشوري است كه از صدراسلام نيز در همين راستا پيش رفته و جاي خود را باز نموده است و فردوسي نيز در تمام شاهنامه گرايش خود به اسلام و تشيع را نشان مي دهد چنانكه نخستين مطلع كتاب خود را با مصراع " بنام خداوند جان و خرد " آغاز مي كند و يا در مصراعي ديگر كه مي گويد "من خاك راه در حيدرم" به وضوح عقايد خويش را ابراز مي دارد .