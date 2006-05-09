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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

/ در آستانه 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسي /

تپش نبض هيجان و سلحشوري در شعر فردوسي مشهود است

تپش نبض هيجان و سلحشوري در شعر فردوسي مشهود است

دكتر هادي منوري - شاعر و محقق ادبي ، گفت : اشعار حكيم ابوالقاسم فردوسي را بايد بزرگترين شاهكار حماسي در كل ادبيات جهان به شمار آورد .

رئيس انجمن شعر استان خراسان رضوي  در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب "مهر" ، با بيان اين مطلب افزود : در شعر حماسي نبض هيجان و سلحشوري مي تپد و فردوسي تنها شاعري است كه توانسته با قدرت و عظمتي بي نظير اين روحيه جنگاوري را به تصوير كشد و هيچ منظومه شعري در دنيا نمي تواند با شكوه و شوكت شاهنامه برابري كند.

هادي منوري يادآورشد : با توجه به اينكه دردنياي امروزاندك اندك روحيه سلحشوري و رزم آوري كمرنگ شده و انسانها به سمت تعامل و سازگاري پيش مي روند و اغلب نيز هيجان و تحريك دروني را در اشعار عاطفي واحساسي جستجو مي كنند شعر حماسي عملا جايگاه و كاركرد خود در دنياي امروز را از دست داده است .

وي كه فضاي ذهني فردوسي در شاهنامه را برگرفته از باورهاي اسلامي مي داند اظهار داشت : روح مذهب ما همان روح سلحشوري است كه از صدراسلام نيز در همين راستا پيش رفته و جاي خود را باز نموده است و فردوسي نيز در تمام شاهنامه گرايش خود به اسلام و تشيع را نشان مي دهد چنانكه نخستين مطلع كتاب خود را با مصراع " بنام خداوند جان و خرد " آغاز مي كند و يا در مصراعي ديگر كه مي گويد "من خاك راه در حيدرم" به وضوح عقايد خويش را ابراز مي دارد .

دكترمنوري كه اغراق درشعر را سبب درك و پذيرش راحت تر ازسوي مردم عنوان مي كند ، ادامه داد : وقتي درشعراغراق صورت بگيرد به تخيل نزديك مي شود و با توجه به روحيه ي اسطوره پرست و قهرمان پرور ايرانيان داستان هاي شاهنامه آنقدر در ميان مردم جايگاه يافته و رواج پيدا كرده كه بناي اوليه ي ورزش هاي باستاني و آيين و منش پهلواني بر اخلاق و جوانمردي و سيرت نيك قهرمانان شاهنامه ساخته شده است .

 

کد مطلب 322378

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