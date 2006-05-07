اختصاص تمام اعتبارات "بيمه درمان" به پرداخت سهم مراكز طرف قرارداد

به گزارش خبرگزاري مهر، هيات وزيران بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه وبهداشت با تصويب آيين نامه اجرايي بند " الف " تبصره 12 قانون بودجه سال 1385كل كشور ، سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني راموظف كرد كه 80 درصد صورتحساب هاي ارسال شده توسط بيمارستان هاي طرف قرارداد را تا قبل از رسيدگي، ظرف 2 هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات موسسه ها و مراكزبهداشتي - درماني راحداكثر تا 3 ماه قبل از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت كند.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين آيين نامه در صورت هر گونه اختلاف و ابهام بين بيمارستان طرف قرارداد و سازمان هاي بيمه گردر زمينه نحوه تنظيم صورتحساب ، كارگروه حل اختلاف توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني تشكيل و نسبت به حل مسائل ارجاع شده اقدام خواهد كرد.