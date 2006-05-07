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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

هيات وزيران تصويب كرد:

اختصاص تمام اعتبارات "بيمه درمان" به پرداخت سهم مراكز طرف قرارداد

اختصاص تمام اعتبارات "بيمه درمان" به پرداخت سهم مراكز طرف قرارداد

هيات وزيران سازمان بيمه خدمات درماني رامكلف كرد تا در سال 1385 تمام اعتبار رديف هاي مربوط به " بيمه درمان" را فقط به پرداخت سهم سازمان به " درمان بيمه شدگان "اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، هيات وزيران بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه وبهداشت با تصويب آيين نامه اجرايي بند " الف " تبصره 12 قانون بودجه سال 1385كل كشور ، سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني راموظف كرد كه 80 درصد صورتحساب هاي ارسال شده توسط بيمارستان هاي طرف قرارداد را تا قبل از رسيدگي، ظرف 2 هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات موسسه ها و مراكزبهداشتي - درماني راحداكثر تا 3 ماه قبل از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت كند.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين آيين نامه در صورت هر گونه اختلاف و ابهام بين بيمارستان طرف قرارداد و سازمان هاي بيمه گردر زمينه نحوه تنظيم صورتحساب ، كارگروه حل اختلاف  توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني تشكيل و نسبت به حل مسائل ارجاع شده اقدام خواهد كرد.

کد مطلب 322413

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