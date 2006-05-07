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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

در شهرستان هاي استان تهران

50 درصد مدارس ابتدايي آبخوري مجزا ندارند

50 درصد مدارس ابتدايي آبخوري مجزا ندارند

كارشناس بهداشت و تغذيه و رابط پيشگيري آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران گفت: طرح مجزا سازي آبخوريهاي مدارس تاكنون فقط در 50 درصد مدارس شهرستانهاي استان تهران به اجرا درآمد.

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود : اين طرح در قالب طرح سبز با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي و نيز رعايت بهداشت مدارس در حال اجرا است.

وي تصريح كرد: عمده ترين هدف مجزا سازي، جلوگيري از بيماري هاي عفوني و روده اي و همچنين صرفه جويي در مصرف آب است.

كارشناس بهداشت و تغذيه و رابط پيش گيري آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران خاطر نشان كرد: در مدارسي كه طرح مجزا سازي صورت گرفته است از شيرهاي كاهنده مصرف آب كه به صورت فشار شكن و تك ضربه اي است در آبخوريها استفاده مي شود.

اين كارشناس يادآور شد: 80 درصد مدارس شهرستان هاي استان تهران مجهز به لوله كشي صابون مايع هستند.

کد مطلب 322424

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