50 درصد مدارس ابتدايي آبخوري مجزا ندارند

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود : اين طرح در قالب طرح سبز با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي و نيز رعايت بهداشت مدارس در حال اجرا است.

وي تصريح كرد: عمده ترين هدف مجزا سازي، جلوگيري از بيماري هاي عفوني و روده اي و همچنين صرفه جويي در مصرف آب است.

كارشناس بهداشت و تغذيه و رابط پيش گيري آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران خاطر نشان كرد: در مدارسي كه طرح مجزا سازي صورت گرفته است از شيرهاي كاهنده مصرف آب كه به صورت فشار شكن و تك ضربه اي است در آبخوريها استفاده مي شود.

اين كارشناس يادآور شد: 80 درصد مدارس شهرستان هاي استان تهران مجهز به لوله كشي صابون مايع هستند.