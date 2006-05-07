پاكستان پناهگاه امن تروريست ها است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"هنري كرامپتون" Henry Crumpton سفير و مسئول بخش ضد تروريستي آمريكا از كشور پاكستان به خاطر دستگيري صدها نفر از اعضاي گروه تروريستي القاعده قدرداني كرد، اما گفت كه اين اقدام به تلاشهاي بيشتري نياز دارد.

كرامپتون در جمع خبرنگاران در سفارت آمريكا در كابل پس از گفتگو با مقامات افغان گفت :" آيا پاكستان در اين زمينه اقدامات كافي را انجام داده است؟ به نظر من پاسخ به اين سوال منفي است؛ من و ديگر مقامات آمريكايي هم اين مسئله را به آنها منتقل كرده ايم ."

اين در حالي بود كه ژنرال " شوكت سلطان" سخنگوي ارتش پاكستان اظهارات كرامپتون را مبني بر اينكه پاكستان در اين زمينه اقدام كافي را انجام نداده ، رد كرد.

وي تصريح كرد:" اين حرفها بي معني است و هيچ كس اين مسئله را به پاكستان منتقل نكرده است و اگر كسي چنين چيزي را ادعا كند، اين ادعاها پوچ و بي معني است."

اظهارات كرامپتون پس از آن صورت گرفت كه 10 نظامي آمريكايي درنتيجه سقوط يك بالگرد در افغانستان كشته شدند.

اين افراد در حال انجام عمليات براي بيرون آوردن تروريستها از كوههاي شرق افغانستان بودند.

از سوي ديگر، اخيرا نوار اسامه بن لادن سركرده القاعده و اولين نوار تصويري مربوط به ابومصعب زرقاوي سركرده شاخه القاعده در عراق، منتشر شده است.