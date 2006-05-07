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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۲

رئيس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در گفتگو با مهر :

آزمون دكتري ژئوفيزيك و هواشناسي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران برگزار مي شود

آزمون دكتري ژئوفيزيك و هواشناسي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران برگزار مي شود

آزمون دكتري تخصصي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران 21 و 28 ارديبهشت ماه در رشته هاي ژئوفيزيك و هواشناسي برگزار مي شود.

دكتر "مجيد نبي بيد هندي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در سال جاري در رشته هاي ژئوفيزيك و هواشناسي دانشجوي دكتري و كارشناسي ارشد مي پذيرد.

وي اظهار داشت: آزمون دكتري ژئوفيزيك و هواشناسي گرايش هاي گرانيسنجي، الكترومغناطيس، لرزه شناسي و زلزله شناسي 21 و 28 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

رئيس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اضافه كرد: موسسه در رشته گرايش هاي ژئوفيزيك 2 دانشجوي آزاد و 1 دانشجوي بورسيه و در رشته هواشناسي يك دانشجوي آزاد و يك دانشجوي بورسيه پذيرش مي كند. همچنين در مقطع كارشناسي ارشد 30 نفر در رشته ژئوفيزيك و 10 نفر در رشته هواشناسي پذيرفته مي شود.

وي گفت: پس از برگزاري آزمون نتايج آن تا آخر خرداد ماه اعلام و افراد واجد شرايط براي انجام مصاحبه به موسسه دعوت مي شوند. نتايج نهايي اين آزمون نيز تا اواسط مرداد ماه اعلام مي شود.

کد مطلب 322520

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