آزمون دكتري ژئوفيزيك و هواشناسي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران برگزار مي شود

دكتر "مجيد نبي بيد هندي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در سال جاري در رشته هاي ژئوفيزيك و هواشناسي دانشجوي دكتري و كارشناسي ارشد مي پذيرد.

وي اظهار داشت: آزمون دكتري ژئوفيزيك و هواشناسي گرايش هاي گرانيسنجي، الكترومغناطيس، لرزه شناسي و زلزله شناسي 21 و 28 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

رئيس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اضافه كرد: موسسه در رشته گرايش هاي ژئوفيزيك 2 دانشجوي آزاد و 1 دانشجوي بورسيه و در رشته هواشناسي يك دانشجوي آزاد و يك دانشجوي بورسيه پذيرش مي كند. همچنين در مقطع كارشناسي ارشد 30 نفر در رشته ژئوفيزيك و 10 نفر در رشته هواشناسي پذيرفته مي شود.

وي گفت: پس از برگزاري آزمون نتايج آن تا آخر خرداد ماه اعلام و افراد واجد شرايط براي انجام مصاحبه به موسسه دعوت مي شوند. نتايج نهايي اين آزمون نيز تا اواسط مرداد ماه اعلام مي شود.