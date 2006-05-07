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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶

ديدار وزراي دولت با دانش‌آموزان از راديو پخش مي‌شود

ويژه برنامه ديدار وزراي آموزش و پرورش و ارشاد با جمعي از دانش‌آموزان نمونه كشور فردا به صورت زنده از شبكه راديويي جوان پخش مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گروه جوان و دانش شبكه راديويي جوان در ويژه برنامه اي كه فردا دوشنبه 18 ارديبهشت به صورت زنده از ساعت 9 تا 30/11 تهيه ديده است به گزارش ديدار وزراي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي با دانش آموزان نمونه كشور خواهد پرداخت.

پنجمين جشنواره پژوهشگران جوان دانش آموزان برگزيده سراسر كشور فردا در محل اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار مي شود. اين جشنواره به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان به فعاليت هاي مطالعاتي و پژوهشي از سال 1372 فعاليت خود را آغاز كرده است.

اين برنامه به سردبيري پانته‌آ پاچنگي از شبكه راديويي جوان به صورت زنده پخش مي شود.

کد مطلب 322521

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