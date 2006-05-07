355 زلزله در سال 84 روي داد / زمين لرزهاي سال گذشته به 5616 خانوار آسيب رساند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، منصور آقا نصير امروز در نشست مطبوعاتي افزود: همچنين 103 مورد آبگرفتگي و سيل رخ داد كه بر اثر آن 82 نفر كشته، 463 نفر مجروح و 4 هزار 780 خانوار دچار آسيب شدند.

وي اظهار داشت: بر اثر 18 مورد رانش زمين در سال گذشته 5 نفر كشته، 8 نفر مجروح و 37 خانوار دچار آسيب شدند و بر اثر يك مورد سقوط هواپيما 104 نفر كشته و 28 نفر مجروح شدند. همچنين در سال گذشته بر اثر 60 مورد حوادث ديگر نظير انفجار گاز، آتش سوزي، انفجار بمب، سقوط از دره، برف و كولاك طوفان، طغيان رودخانه ، حوادث كوهستان 54 نفر كشته ، 115 نفر مجروح و 3 هزار 774 خانوار دچار آسيب شدند.

آقا نصير گفت: در سال 84 فعاليتهايي نظير خريد 30 دستگاه كانكس امداد و نجات جاده اي و استقرار در نقاط حادثه خيز جاده ها، 60 دستگاه زنده ياب، 193 دستگاه چادر ، 30 ست امداد و نجات كوهستان، 27 دستگاه قايق ، 10 ست غواصي و امداد دريا، 39 دستگاه آمبولانس صورت گرفته است.

وي در مورد برنامه هاي مهم سال جاري امداد و نجات هلال احمر گفت: توسعه و ساماندهي شبكه امداد و نجات جمعيت در سطح ملي، توسعه، ساماندهي و استاندارد سازي ناوگان حمل و نقل امدادي، توسعه، ساماندهي، بهينه سازي و مكانيزه ساختن انبارهاي امدادي در سطح ملي، ساماندهي و استاندارد سازي تيم هاي امدادي، تجهيز و تكميل 11 استان باقي مانده به مركز آمادگي و نگهداري سگهاي نجات از جمله برنامه هاي سازمان امداد و نجات هلال احمر در سال جاري است.

رئيس سزمان امداد و نجات هلال احمر با بيان اينكه تجهيز و راه اندازي مراكز آموزشهاي تخصصي امداد و نجات با الويت مراكز آموزشي تخصصي امداد و نجات در قم، گيلان، بم، اصفهان و ساوه پيگيري مي شود، در مورد استفاده از سگ هاي زنده ياب گفت: هم اكنون مسئولان امر در سازمان هلال احمر در حال شناسايي نژادي از سگ با عنوان چوپان بختياري هستند تا در هنگام نياز، جايگزين سگ هاي خارجي شوند.

وي با بيان اينكه 120 پايگاه امداد و نجات جاده اي در كشور وجود دارد، در مورد عملكرد 9 ماهه اين پايگاه ها گفت: اين پايگاه ها عمليات امداد و نجات را براي 12 هزار و 835 مورد تصادف انجام دادند كه در اين تصادفات 2 هزار و 428 نفر كشته، 23 هزار و 906 نفر مجروح شدند و 11 هزار و 984 نفر از مجرحان به مراكز درماني اعزام و براي 50 هزار و 385 نفر نيز اسكان موقت در نظر گرفته شد.

آقا نصير در مورد عملكرد اين سازمان در زمينه امداد و نجات ساحلي در سال 84 گفت: پايگاههاي امداد و نجات ساحلي در سواحل شهرستانهاي مازندران ، گلستان، آذربايجان شرقي و گيلان در سال گذشته فعاليت هاي امداد ونجات را انجام دادند كه بر اثر وقوع حوادث در اين مكان ها 92 نفر كشته، يك هزار و 561 نفر مجروح شدند همچنين 6 هزار و 803 نفر به صورت سرپايي درمان شده و 508 نفر نيز به مراكز درماني اعزام شدند.

رئيس سزمان امداد و نجات هلال احمر با بيان اينكه براي كنترل بهتر حوادث، اتاق بحران توسط هلال احمر ايجاد شده است، گفت: بايد امكانات به گونه اي توزيع شود كه در زمان وقوع حوادث در دسترس قرار داشته باشد.