مطبوعات ورزشي زرد، سليقه مخاطبان را خراب كرده اند

به گزارش مهر، نعمت الله شهبازي مديرمسئول روزنامه ورزشي "گل"، با اشاره به كيفيت بالاي برگزاري سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات گفت : استقبال كم نظير جوانان از غرفه هاي نمايشگاه مطبوعات امسال، مسئوليت روزنامه نگاران را چند برابر مي كند.

وي با تاكيد بر اين كه روزنامه ورزشي "گل" هنوز به شماره صد نرسيده و نخستين حضور موثر خود را در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات اعلام كرده است، افزود : ارائه مطالب پرمحتوا، توجه به سليقه مخاطبان و پرهيز از سطحي نگري، سه هدف اصلي روزنامه ورزشي "گل" پس از اولين حضور خود در جشنواره مطبوعات است.

شهبازي در ادامه، محبوبيت روزنامه گل را ميان جوانان و ورزش دوستان مورد توجه قرار داد و اضافه كرد : فعاليت حرفه اي، وارد نشدن به عرصه دسته بندي هاي ورزشي، استقلال و رعايت اخلاق حرفه اي اعضاي اين روزنامه موجب شده است با استقبال بي نظيري از سوي مخاطبان روبرو شويم.

وي همچنين با اشاره به حضور گسترده روزنامه هاي ورزشي بر روي دكه هاي عرضه مطبوعات، از كيفيت پايين برخي از آنها انتقاد كرد و گفت : بخشي از رشد اين گونه نشريات، به خاطر سليقه مخاطبان است، زيرا در صورتي كه خوانندگان روزنامه هاي ورزشي طالب محتواي فني و علمي ورزشي باشند، اين گونه نشريات يا بر كيفيت خود خواهند افزود و يابه كار خود ادامه نخواهند داد.