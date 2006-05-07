نمايشگاه كتاب تهران 9 برابر نمايشگاه كتاب فرانكفورت است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ،اورسلا هلپ نماينده نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت ضمن اعلام اين مطلب گفت: به همين دليل ما به نمايندگي از ناشران آلمان تعدادي از كتاب‌هاي آنها را در نمايشگاه كتاب تهران در غرفه آلمان در معرض ديد علاقه‌مندان مي‌گذاريم و در كنار آن شرايط گفت و گو ميان ناشران و مترجمان ايراني با ناشران آلماني را فراهم مي‌سازيم.



وي تصريح كرد: من براي پنجمين بار است كه به عنوان نماينده نمايشگاه فرانكفورت در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران حضور پيدا مي‌كنم. نمايشگاه كتاب تهران براي من كه علاقه‌مند به فرهنگ و تمدن شرق هستم بسيار جالب است.



هلپ كه با ستاد خبري نمايشگاه نوزدهم كتاب سخن مي گفت ، با مقايسه نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران با نمايشگاه كتاب فرانكفورت گفت: نمايشگاه كتاب تهران از نظر مساحت حداقل 9 برابر بزرگتر از نمايشگاه كتاب فرانكفورت است اما، نمايشگاه كتاب فرانكفورت تنها جنبه تجاري دارد و ناشران تنها براي فروختن و يا خريدن كپي‌رايت در اين نمايشگاه حضور پيدا مي‌كنند. مردم عادي نمي‌توانند در اين نمايشگاه حضور پيدا كنند.



وي افزود: اما نمايشگاه كتاب تهران، بيشتر جنبه فروش دارد و ناشران خارجي كه در اين نمايشگاه كتاب‌هايشان را عرضه مي‌كنند در پي عقد قرارداد با ناشران ايراني نيستند.



هلپ در پايان گفت: متأسفانه ناشران و مترجمان آلماني از ادبيات و فرهنگ ايراني اطلاع درستي ندارند و بايد شرايطي فراهم شود تا آنها نيز علاقه‌ مند به ترجمه وانتشار كتاب‌هاي فارسي زبان باشند.



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