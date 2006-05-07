15 هزار معلول در فهرست انتظار قرار دارند

دكتر مهدي عليپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درمشهد با بيان اين مطلب افزود : 15 هزار معلول در فهرست انتظار داريم ولي متاسفانه طي 5 سال اخير افراد تحت پوشش بهزيستي در امور اجتماعي و توانبخشي افزايش نيافته و هم اكنون آمار موجود مربوط به سال 79 است.

مدير كل بهزيستي خراسان با اشاره به متمم بودجه سال 84 اظهار داشت : اين متمم از محل صندوق ذخيره ارزي كه 66 ميليارد تومان بوده تامين شده است و تا كنون دريافت اين ميزان متمم بودجه براي بهزيستي بي سابقه بوده است .

وي افزود : سهم خراسان رضوي از اين ميزان ، 6 ميليارد تومان بوده كه از محل اين اعتبارات در حوزه توانبخشي به يك هزار و 200 خانواده در فهرست انتظار پرداخت هايي صورت مي گيرد .

دكترعليپور با اشاره به قانون جامع حمايت از معلولان اظهار داشت : در سال 85 مقررشد 100 درصد شهريه دانشجويان تحت پوشش پرداخت شود .

هم اكنون 61 هزار نفر معلول در خراسان رضوي شناسايي شده اند.