اعطاي تسهيلات مالي براي تاسيس بيمارستانهاي خصوصي در كشور

دكتر حسين علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: وزارت بهداشت و درمان، مناطق مختلف كشور را به لحاظ سطح بندي خدمات مورد ارزيابي قرار مي دهد تا در صورت داشتن شاخص هاي لازم، به پزشكان سرمايه گذار در زمينه تاسيس بيمارستان خصوصي مجوز و تسهيلات لازم را ارائه كند.

وي با بيان اينكه وزارت بهداشت مبالغي را به صورت وام به منظور تهيه تجهيزات لازم بيمارستاني به بيمارستانهاي خصوصي تازه تاسيس مي دهد، گفت: هم اكنون برخي از نقاط كشور نظير شهرستانهاي بزرگ، نياز به تاسيس بيمارستان خصوصي دارد اما متاسفانه داوطلبي براي ايجاد اين بيمارستانها نيست و در برخي نقاط ديگر نيز با وجود داوطلب براي تاسيس بيمارستان خصوصي، نيازي وجود ندارد.

عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اختصاص 100 ميليارد تومان اعتبار از طريق فروش اوراق مشاركت براي ساخت بيمارستانهاي نيمه تمام، گفت: اين اعتبار از طريق وزارت بهداشت براي ارائه تسهيلات لازم به سرمايه گذاران در بخش تاسيس بيمارستان خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد.