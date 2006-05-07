بوش و پوتين به زودي درباره نگراني هاي مشترك گفتگو مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، اسكات مك كللان گفت :جرج بوش و ولاديمير پوتين همتاي روسي وي رابطه شخصي بسيار خوبي دارند و اين موضوع به آنها امكان مي دهد درباره نگراني هاي مشترك خود به گفتگو بپردازند.

وي تاكيد كرد: سخنراني ديك چني معاون بوش در روسيه كه به انتقاد از اين كشور پرداخت، انتقادي دوستانه بود و نشان دهنده سياست هاي آمريكا در مورد نزديكي بيشتر با روسيه است.

مك كللان گفت : من فكر مي كنم اظهارات وي حاوي همان مسائلي بود كه ما نيز قبلا گفته ايم.

سخنگوي كاخ سفيد اظهار داشت: آمريكا همكاري نزديكي در مورد مسائل امنيتي و اقتصادي با روسيه دارد، اما در عين حال نگران حركت هاي روسيه در زمينه مسائل دموكراتيك است.

وي از پاسخ به سوالاتي درباره مورد لحن تند چني در زمينه جنگ سرد در روسيه خودداري كرد، اما تاكيد كرد: واشنگتن در گفتگوهاي آينده بازهم درمورد نگراني ها با روسيه سخن خواهد گفت.



اين درحالي است كه روزنامه اقتصادي "فيدوموستي" روسيه به نقل از منابع نزديك به كاخ كرملين اعلام كرد كه روسيه در واكنش به انتقادهاي ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا ممكن است شركتهاي آمريكايي را از هرگونه قراردادهاي بزرگ محروم كند.

ديك چني دراجلاسي در جمع رهبران كشورهاي حوزه درياي سياه و بالتيك در ويلنيوس پايتخت ليتواني، دولت روسيه را متهم به عدول از دموكراسي كرد و خواستار توقف "باج خواهي مسكو از مسئله تامين انرژي" شد.

معاون رئيس جمهوري آمريكا يك روز پس از توبيخ روسيه و متهم كردن اين كشور به استفاده از نفت و گاز طبيعي به عنوان ابزاري براي "ارعاب و اخاذي" به قزاقستان رفت و ضمن ديدار با مقامات اين كشور تلاش كرد تا راههايي را هموار كند كه قزاقستان، روسيه را كنار بگذارد و به طور مستقيم براي غرب نفت و گاز ارائه كند.