مجلس بودجه اي را براي ترويج فرهنگ كتابخواني در نظر مي گيرد

به گزارش مهر، رئيس مجلس شوراي اسلامي در بازديد از نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ضمن اعلام اين مطلب گفت : كمك مجلس به اشاعه فرهنگ كتابخواني در دو بخش ميسر است. بخش نخست تصويب رديفي در بودجه عمومي و بخش دوم تصويب قوانين حمايتي در جهت گسترش كتابخانه هاي بزرگ است.

وي افزود: فرهنگ كتابخواني و مطالعه بايد از مدارس آغاز شود و در اين زمينه ضروري است وزارت آموزش و پرورش در زمان برگزاري كلاس انشاء اين موضوع را مورد توجه قرار دهد و آبروي از دست رفته اين درس را احياء كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص نمايشگاه نوزدهم كتاب اظهار داشت : امسال شور و نشاط مردم در نمايشگاه بيشتر شده است. من خود رونق و رواج كتاب را در نمايشگاه ديدم. مردم نوعي آرامش و اميد و نشاط دارند.

وي ادامه داد : اميدواريم با اجراي دستور رئيس جمهور، نمايشگاه در سال آينده در نقطه بهتر و بزرگتري برپا شود و مردم بهتر بتوانند از اين كتاب ها بهره مند شوند.

رئيس مجلس گفت : رونق كتاب مولفه هاي متعددي دارد. بايد زمينه را براي تاليف و انتشار كتاب هاي سنگين و علمي فراهم آورد و همچنين آزادي در عرصه انتشار كتاب هاي مختلف را رعايت كرد. اين موضوع از مولفه هايي است كه به رونق كتاب كمك مي كند.