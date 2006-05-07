به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، محمد ناظمي اردكاني در مراسم گردهمايي مديران و روساي اتاق‌هاي تعاون كشور، ميزان تسهيلات يارانه اي را در سال جاري 18 هزار ميليارد تومان عنوان كرد واظهار داشت: البته 7 هزار ميليارد تومان تسهيلات يارانه اي كه قرار بوده درسال هاي گذشته اختصاص يابد، پرداخت نشده است.

وزيرتعاون درادامه به چهار اصل كليدي جهت گسترش تعاوني ها در كشور اشاره كرد واظهار داشت: بايد در تعاوني ها اصل ارزش هاي اخلاقي را گسترش دهيم.

وي درادامه اظهار داشت: انقباضي عمل كردن بانك ها به بخش تعاوني در كشور لطمه وارد مي كند و ما بايد با كمك يكديگر بانك ها را ازفعاليت انقباضي دركشورخارج كنيم.

وزير تعاون درادامه تشكيل كميته بحران درهر استان را موجب توسعه بخش تعاون دركشورعنوان كرد واظهارداشت: بعضي از واحدهاي تعاوني دركشور با مشكلات فراواني مواجه هستند . از اين رو، ما بايد با تشكيل كميته بحران در كشور چراغ فعاليت اقتصادي را در آنها روشن كنيم.

وي درادامه تاسيس كميته ارائه تسهيلات در استان ها را موجب تقويت بخش تعاون ذكركرد واظهار داشت: با تشكيل كميته تسهيلات دراستان ها تعاوني ها با مشكلات كمتري مواجه مي شوند.

ناظمي به سياست هاي كلي اقتصاد دركشوراشاره كرد واظهار داشت: اصل 44 درسال جاري نقطه عطفي را دراقتصاد كشورايجاد مي كند وموجب بالندگي بخش تعاون در كشور مي شود.

وزيرتعاون در ادامه به چالش هاي در پيش روي تعاوني ها در كشور اشاره كرد وافزود: تعاوني ها در حال حاضردركشور غير فعال هستند.