هيچ ارتباطي ميان بركناري استراو و موضوع هسته اي ايران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، براون اعلام كرد كه گزارشهايي مبني بر اينكه بركناري استراو به علت مخالفت وي با "توني بلر" نخست وزير انگليس صورت گرفت؛ بي پايه و اساس است.

اخيراً روزنامه گاردين در خبري نوشت كه مخالفت استراو با اقدام نظامي عليه ايران يكي از دلايل بر كناري وي بوده است.



براون در گفتگو با بي بي سي درباره تغييرات در كابينه دولت انگليس درپي ناكامي حزب حاكم در انتخابات شوراهاي محلي گفت : من تصور نمي كنم كه بركناري استراو به علت مغايرت موضع گيري وي با بلر در مورد ايران بوده است.



معاون حزب كارگر و وزير دارايي انگليس در پاسخ به سؤالي درباره موضع خود در برابر ايران نيز گفت : در شيوه برخورد با موضوع هسته اي ايران، از موضع بلر حمايت مي كنم.



براون كه احتمال مي رود پس از كناره گيري بلر از نخست وزيري،جانشين نخست وزير فعلي انگليس شود ابراز اميدواري كرد كه شوراي امنيت سازمان ملل در مورد نحوه برخورد با پرونده هسته اي ايران به توافق برسد.



استراو هر گونه اقدام نظامي عليه ايران را غير قابل تصور توصيف كرده بود و گفته مي شود كه يكي از دلايل بركناري وي اين مسئله بوده است.

همچنين روز گذشته برخي از رسانه ها به نقل از منابع خبري اعلام كردند كه آمريكا پيشتر اعتراض خود را به دفتر نخست وزيري انگليس نسبت به موضع گيري استراو در قبال ايران اعلام كرده بود.

استراو استفاده از زور عليه ايران را به عنوان ماجراجويي نظامي توصيف غيرقابل تصور توصيف و احتمال استفاده از سلاح اتمي برضد تاسيسات هسته اي ايران توسط آمريكا را قاطعانه رد كرده بود و اين در خالي بود كه بلر با پيروي از آمريكا و در اظهاراتي شبيه به اظهارات جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرده است كه براي فشار بر ايران هيچ گزينه اي نبايد از دستور كار خارج شود.



در پي كنار رفتن استراو، جمعه بلر،"مارگارت بكت" از اعضاي قديمي حزب حاكم را به عنوان وزير امور خارجه جديد اين كشور معرفي كرد.