وزير خارجه كابينه حماس از ديدار با برخي مسئولان اروپايي خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمود الزهار امروز همچنين ديدارخود با شماري از مسئولان اروپايي در نخستين سفر دوره اي خود به كشورهاي عربي براي كسب حمايت مالي را تاييد كرد.

وزيرامورخارجه فلسطين دركنفرانس خبري در شهرغزه اظهارداشت: در اين سفرها با كنسول يك كشوربزرگ در جريان برگزاري يك تجمع مردمي بزرگ و با وزير خارجه يك كشور اروپايي ديدار كردم و با اكثر طرف هاي اروپايي تماس گرفتم .

الزهار با خودداري از اشاره به اسامي مسئولان و وزيراني اروپايي كه با آنها ديداركرده،گفت: يكي از اين ديدارها درعربستان سعودي صورت گرفت .

محمود الزهار تصريح كرد: هدف از اين ديدارها پشت سرگذاشتن فشارهاي آمريكا است .

وي افزود:كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه كمك هاي خود را به دولت جديد فلسطيني به حال تعليق در آوردند برخي مواقع در مورد موضعي كه بايد در قبال حماس بگيرند، مواضع ضد ونقيض مي گيرند.



اتحاديه اروپا و آمريكا، جنبش حماس را در ليست سازمانهاي تروريستي خود گنجانده اند .

وزيرخارجه فلسطين با اشاره به اينكه تماسها وعلامتها نشانگر تغييرمستمر مواضع اروپاييها است، تصريح كرد: "موضع اتحاديه اروپا، زمان را تلف خواهد كرد، هنگامي كه اروپاييها دريابند كه اين سياست درمنطقه به سودشان درمنطقه نيست،زيرا بلوكه كردن دارايي ها وسيله اي براي گرسنه نگه داشتن مردم است."

الزهارازسفر دوره اي ماه آينده خود به شرق آسيا خبر داد و تاكيد كرد : براي كسب حمايت مالي به مغرب عربي(كشورهاي عربي شمال آفريقا) و ايران سفر خواهد كرد.

وي افزود: كشورهاي عربي قول داده اند به فلسطينيان كمك مالي كنند.