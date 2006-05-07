مسير ملت ايران روشن و آينده اميدوار كننده است/ آهنگ سقوط قدرت هاي زورگو آغاز شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد در جلسه عصر امروز هيات وزيران با اشاره به تلاش هاي قدرت هاي بيگانه براي مقابله با ملت ايران تاكيد كرد: تلاش اين قدرت ها براي شكستن صفوف منسجم ملت ايران و بحراني جلوه دادن فضا است، اما بدانند نمي توانند كاري انجام دهند زيرا ملت ايران با فهم بالاي سياسي اين مسائل را پشت سر گذاشته است.

رئيس جمهور افزود: ما در جهان روابط خوب و گسترده اي با عموم كشورها و در دنيا حوزه نفوذ بسيار گسترده اي داريم و به دليل منطق و انديشه اي كه از آن برخورداريم از تهديدها و بدخواهي ها هراسي به خود راه نمي دهيم.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: اگر برخي سازمان هاي بين المللي با بدخواهان ملت ما همراهي كنند در نحوه روابطمان با آنها تجديد نظر خواهيم كرد.

وي در ادامه با بيان اينكه مردم اروپا اسير و زنداني گروه هاي قدرت طلبي هستند كه با فشار امنيتي اجازه سخن گفتن به آنها نمي دهند و نمي گذارند حقايق به آنان برسد افزود: مسيري كه گروه هاي قدرت طلب غربي سر راه كشورهايشان قرار داده اند، مسيري است كه به بيراهه مي رود.

رئيس جمهور تصريح كرد: آهنگ افول قدرت هاي استكباري و زورگو آغاز شده و التهاب و دستپاچگي آنها نيز به دليل روند رو به سقوط آنها است.

دكتر احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي كنترل مداوم بازار، خواستار نظارت تدبير دستگاه هاي مسئول براي حفظ ثبات بازار و جلوگيري از سوء استفاده هاي برخي فرصت طلبان شد.

در ادامه اين جلسه برخي پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي نيز مطرح شد و به تصويب رسيد.