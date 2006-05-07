رئيس دانشگاه پيام نور در گفتگوي مشروح با "مهر" عنوان كرد: جذب 3 هزار عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور / ايجاد دانشگاه پيام نور مشترك با كشور ارمنستان / افزايش قابل توجه داوطلبان دانش پذير در دوره هاي فراگير

جذب 3 هزار عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور

دكتر "عليرضا علي احمدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشگاه پيام نور برنامه گسترده و جدي براي جذب 3هزار نفر كادر علمي در نظر گرفته است. در اين زمينه مجوزهاي لازم نيز از هيات امناي دانشگاه كسب شده است.

وي ادامه داد: اعضاء هيئت علمي مي توانند به صورت تمام وقت يا پاره وقت با دانشگاه همكاري كنند. مدارك تحصيلي اعضا مي تواند دكتري تخصصي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر كشور باشد. همچنين دانشگاه پيام نور استاديار، مربي و دستيار آموزشي را به عنوان عضو هيات علمي جذب مي كند.

رئيس دانشگاه پيام نور گفت: در حال حاضر برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي مازندران، بابلسر، امام حسين و دانشگاه تهران چه به صورت انفرادي و چه گروهي متقاضي فعاليت در دانشگاه پيام نور هستند.

وي اظهار داشت: دانشگاه همچنين آمادگي دارد هر يك از اساتيد و دانشياران دانشگاه هاي ديگر را در رشته هايي كه در مقطع تحصيلات تكميلي با كمبود كادر هيات علمي مواجه هستند به عنوان عضو هيات علمي وابسته و غير تمام وقت همزمان با تدريس در دانشگاه مبدأ بپذيرد.

جذب عضو هيئت علمي تمام وقت رسمي در دانشگاه پيام نور

وي با تأكيد بر نياز جدي دانشگاه پيام نور بر جذب 3 هزار عضو هيات علمي تمام وقت افزود: در حال حاضر 12هزار عضو هيات علمي غير تمام وقت به صورت حق التدريس و مدعو با دانشگاه همكاري مي كنند كه در نظر داريم تعدادي از اين افراد را به عضو هيئت علمي تمام وقت رسمي تبديل كنيم.

"علي احمدي" با بيان اين كه حقوق و مزاياي اين دانشگاه نيز هيچ تفاوتي با ديگر دانشگاه هاي تحت تابعه وزارت علوم ندارد، گفت : دانشگاه از تمامي افرادي كه تمايل به همكاري در 270 مركز اين دانشگاه دارند، براي جذب در اين سيستم به صورت عضو هيات علمي دعوت مي كند.

ايجاد دانشگاه مشترك با ارمنستان

وي افزود: دانشگاه پيام نور در زمينه همكاري هاي علمي بين المللي فعاليت هايي را در دست اقدام دارد كه از اين جمله مي توان به انعقاد تفاهم نامه همكاري با كشور هندوستان اشاره كرد. همچنين دانشگاه پيام نور قراردادي در خصوص ايجاد دانشگاه مشترك در سطح تحصيلات تكميلي با كشور ارمنستان منعقد كرده است.

افزايش قابل توجه داوطلبان دانش پذير در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور

رئيس دانشگاه پيام نور با بيان اين كه دوره هاي فراگير پيام نور در سال جديد با تحول اساسي در پذيرش دانشپذير روبه رو است، گفت: تعداد داوطلبان امسال دوره هاي فراگير افزايش يافته و دانشگاه پيام نور پيش بيني مي كند ظرفيت هاي اين دوره نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.

علي احمدي اضافه كرد : سيستم پذيرش غير حضوري براي اولين بار در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور جهت رفع اشكال راه اندازي شده است و دانشپذيران در نيم سال اول مي توانند در صورت تمايل در اين كلاس ها شركت كنند.

وي افزود: ضوابط تبديل وضعيت دانشپذير به دانشجو نيز با هماهنگي وزارت علوم، تسهيل شده است. در گذشته معدل دبيرستان يا دوره ليسانس با ضريب 40 درصد با معدل ترم دانشپذيري محاسبه مي شد اما در اين دوره تنها معدل بالا در پذيرش دانشجو تأثيرگذار است و معيار اصلي در تبديل وضعيت دانشپذير به دانشجو، موفقيت در آزمون نيم سال اول دانشپذيري است.

شهريه دانشگاه پيام نور كمتر از دانشگاه هاي ديگر است

"علي احمدي" با اشاره به شهريه هاي دانشگاه پيام نور افزود : شهريه هاي اين دانشگاه در صورت برابري سطح و ميزان آموزش به صورت حضوري 2 تا 3 برابر كمتر از ديگر دانشگاه ها است و در شرايطي كه از لحاظ آموزشي به صورت مساوي عمل نكند و نيمه حضوري باشد 20 برابر كمتراز ساير دانشگاه ها است.

وي ابراز اميدواري كرد : دانشگاه پيام نور بتواند در مهرماه سال جاري دوره هاي پودماني را نيز در تمامي رشته هاي داير برگزار كند.