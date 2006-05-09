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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

/ اختصاصي مهر /

افت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي كشور 10 درصد است

افت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي كشور 10 درصد است

رئيس گروه آموزش راهنمايي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ، از افت 10 درصدي دانش آموزان مقطع راهنمايي كشور خبر داد.

غلامحسين ميرزاجاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در شهرستانهاي استان تهران كمتر از ميانگين كشوري است و دانش آموزان اين مقطع در تهران بزرگ و شهرستانهاي آن با 6/7 درصد افت تحصيلي مواجه هستند.

وي افزود: رتبه استان تهران در ميان ساير استانهاي كشور پيش از اين بالاي 15 اعلام شده بود اما با سعي و تلاش كادر آموزشي مقطع راهنمايي ، اين رقم در حال حاضر به زير 10 كاهش يافته است.

ميرزاجاني خاطر نشان كرد: افزايش كيفيت آموزش و جلوگيري از افت تحصيلي از اهداف مهم بخش آموزش سازمان آموزش و پرورش اعلام شده و طرح هاي جديدي در راستاي كيفيت بخشي آموزشي طراحي شده است.

وي اجراي طرح هاي قديمي و نو در پروسه هاي 3 ساله كه هم اكنون در حال اجرا است را ، از اقدامات مهم بخش آموزش مقطع راهنمايي آموزش و پرورش اعلام كرد.

کد مطلب 322869

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