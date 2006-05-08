65 درصد مدارس غير انتفاعي كشور استيجاري است

حسن مسعودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره تعداد زيادي از مدارس كه با نام غير انتفاعي ساخته شده اما حتي داراي فضاي مناسب تفريحي مانند حياط نيستند ، گفت: تامين اعتبارات تمامي اين مدارس مستلزم تخصيص اعتبارات كمكي به موسسان است.

وي با پذيرش اين امر كه در مدارس غير انتفاعي نيز درجه بندي هايي وجود دارد و استفاده از فضاهايي نظير حياط به ويژه در زنگ هاي تفريح از ضروريات غير قابل انكار است ، گفت: سازمان نوسازي مدارس مسئول اصلي ساختمان هاي غير مجاز اين نوع از مدارس است.

مديركل پشتيباني و توسعه مدارس غير دولتي در پاسخ به محل هزينه شهريه هاي دريافتي از اولياء محصلان مدارس غير انتفاعي تصريح كرد: موسسان براي ساخت مدارس استاندارد مانند اشخاصي هستند كه براي خريد خانه ها 90 درصد پول را دارند و به ازاي كسري 10 درصدي ، خريدشان را به تعويق مي اندازند.

مسعودي درباره علت ساخت مدارسي كه امروزه داراي استاندارهاي لازم نيست ، افزود: اصرار خانواده ها و كمبود اين نوع مدارس منجر به ساخت چنين مكان هايي شده است.

وي اظهار اميدواري كرد: بزودي با حمايت هاي وزارت آموزش و پرورش و تدابير انديشيده شده سازمان نوسازي مدارس ، مشكل كمبود تسهيلات اين نوع مدارس نيز حل شود.