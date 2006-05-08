نشر آفريقا تجليل شد

به گزارش مهر، در اين مراسم كه معاون امور بين الملل و تني چند از مديران اين سازمان و رئيس نمايشگاه بين المللي تهران نيز حضور داشتند، از ناشران و نويسندگان حوزه آفريقا تجليل به عمل آمد.

حجت الاسلام والمسلمين محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ضمن تشكر از برپا كنندگان اين غرفه گفت : جمهوري اسلامي ايران داراي روابط بسيار خوبي با كشورهاي حوزه آفريقا است.

وي با اشاره به اين كه نمايندگي هاي فرهنگي ايران در كشورهاي آفريقايي با تمام توان در جهت توسعه روابط فرهنگي ايران با اين كشورها تلاش مي كنند، خطاب به سفرا اعلام كرد كه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي آماده توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي است.

خانم حاجيه كولايي، سفير سيرالئون و مقدم السفراي كشورهاي آفريقايي در تهران نيز با قدرداني از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گفت : جمهوري اسلامي ايران تاكنون خدمات فرهنگي ارزنده اي در سيرالئون انجام داده كه قابل تقدير است.

محمدرضا شكيبا مدير كل فرهنگي آفريقا و كشورهاي عربي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين مراسم اظهار داشت : غرفه نشر در آفريقا با حدود دويست عنوان كتاب به زبان هاي انگليسي و سواحيلي حضور يافته است. اين كتاب ها در موضوعات فرهنگ و آداب و رسوم و هنر كشورهاي سودان، مصر، تونس ، زيمبابوه ، اوگاندا، كنيا، اتيوپي، تانزانيا، آفريقاي جنوبي، نيجريه، غنا، سيرالئون و آفريقاي جنوبي است.

در ادامه اين مراسم، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به همراه سفراي كشورهاي آفريقايي در تهران از قسمت هاي مختلف اين غرفه و نيزغرفه هاي كشورهاي عربستان سعودي، سوريه، قطر، كالج اسلامي لندن، انتشارات بين المللي الهدي و بنياد انديشه اسلامي همچنين غرفه ويژه اين سازمان در نمايشگاه بين الملللي كتاب بازديد كرد.

در اين بازديد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ضمن گفتگو با مسئولان غرفه ها در جريان فعاليت آنان نيز قرار گرفت و از آنها قدرداني كرد.

به گزارش مهر، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سفراي كشورهاي آفريقايي در تهران قبل از اين مراسم در ملاقاتي با رئيس نمايشگاه بين المللي، در مورد توسعه روابط فرهنگي في مابين به بحث و تبادل نظر پرداختند.