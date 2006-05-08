توزيع 4535 اثر تاريخي در 21 موزه كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: اين اشياي تاريخي و فرهنگي پس از انجام بررسي هاي كارشناسانه و به منظور غني سازي موزه هاي شهرستانهاي مختلف كشور توزيع شده است.
محمد ابراهيم طريقت افزود: حدود يك سوم اين اشياي تاريخي و فرهنگي طي يك سال اخير براي 21 موزه ، موزه مراغه 48 اثر ، موزه آبگينه و سفالينه تهران 191 اثر ، موزه هنري -تزئيني اصفهان 592 اثر، موزه تبريز 143 اثر ، گيلان 126 اثر ، اهر ، 27 اثر ، شهركرد 788 اثر ، آذربايجان غربي 50 اثر ، سمنان 113 اثر، كرمان 266 اثر ، ساري 148 اثر ، سيستان و بلوچستان 528 اثر ، سعد آباد 52 اثر ، اردبيل 86 اثر ، آبادان 102 اثر ، تبريز 89 اثر، كاشان 165 اثر، قاجاريه تبريز500 اثر ، چراغ يزد 200 اثر ، كاخ احمد شاهي تهران 21 اثر و قزوين 300 اثر ارسال شده است .
تاكنون هيچ استاني توان ارائه و توزيع چنين خدماتي به موزه هاي مختلف كشور را نداشته است همچنين تعدادي اثر تاريخي و فرهنگي دردست بررسي كارشناسانه است كه پس از انجام اين بررسي ها به موزه هاي مختلف كشور تحويل داده خواهند شد.
