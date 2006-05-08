  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران تحويل داد :

توزيع 4535 اثر تاريخي در 21 موزه كشور

توزيع 4535 اثر تاريخي در 21 موزه كشور

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ، 4535 اثر تاريخي و ارزشمند را به 21 موزه واقع در شهرهاي مختلف كشور تحويل داده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: اين اشياي تاريخي و فرهنگي پس از انجام بررسي هاي كارشناسانه و به منظور غني سازي موزه هاي شهرستانهاي مختلف كشور توزيع شده است.

محمد ابراهيم طريقت افزود: حدود يك سوم اين اشياي تاريخي و فرهنگي طي يك سال اخير براي 21 موزه ، موزه مراغه 48 اثر ، موزه آبگينه و سفالينه تهران 191 اثر ، موزه هنري -تزئيني اصفهان 592 اثر، موزه تبريز 143 اثر ، گيلان 126 اثر ، اهر ، 27 اثر ، شهركرد 788 اثر ، آذربايجان غربي 50 اثر ، سمنان 113 اثر، كرمان 266 اثر ، ساري 148 اثر ، سيستان و بلوچستان 528 اثر ، سعد آباد 52 اثر ، اردبيل 86 اثر ، آبادان 102 اثر ، تبريز 89 اثر، كاشان 165 اثر، قاجاريه تبريز500 اثر ، چراغ يزد 200 اثر ، كاخ احمد شاهي تهران 21 اثر و قزوين 300 اثر ارسال شده است .

تاكنون هيچ استاني توان ارائه و توزيع چنين خدماتي به موزه هاي مختلف كشور را نداشته است همچنين تعدادي اثر تاريخي و فرهنگي دردست بررسي كارشناسانه است كه پس از انجام اين بررسي ها به موزه هاي مختلف كشور تحويل داده خواهند شد.

کد خبر 322939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها