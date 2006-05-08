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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

/ اختصاصي مهر /

امتحانات پاياني دانش آموزان فاقد جنبه هدايتي است

امتحانات پاياني دانش آموزان فاقد جنبه هدايتي است

بر اساس اظهار نظر يك كارشناس تعليم و تربيت ، امتحانات پاياني دانش آموزان به جاي جنبه هدايتي ، داراي بعد قضاوتي است و هيچ يك از برنامه ريزي هاي آموزشي ، دانش آموران را به سمت برنامه هاي درسي زندگي پيش نمي برد.

عليرضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امتحانات پاياني دانش آموزان با شكل ساختگي به منزله پلي براي عبور از مقطعي به مقطع ديگر است و نمي تواند استعداد و توانايي هاي واقعي افراد را محك بزند.

وي گفت: به طور اساسي در اين باره نمي توان از نوع امتحانات ايراد گرفت ، چون برنامه ريزي هاي درسي و جهت گيري هاي معلمان به گونه اي طراحي شده كه حافظه محوري و محتوا محوري جايگزين مفهوم محوري گشته است.

عراقي نيا تاكيد كرد: چنانچه آزمون ارزشيابي عملكردي به شكل پوشه هايي  درآيد كه طي آن فرآيند كاري دانش آموزان در طول يك سال يا ترم تحصيلي گردهم آمده باشد ، نظام آموزشي از حالت تجويزي خارج و به شكل تلفيق با زندگي در خواهد آمد.

کد مطلب 322953

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