امتحانات پاياني دانش آموزان فاقد جنبه هدايتي است

عليرضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امتحانات پاياني دانش آموزان با شكل ساختگي به منزله پلي براي عبور از مقطعي به مقطع ديگر است و نمي تواند استعداد و توانايي هاي واقعي افراد را محك بزند.

وي گفت: به طور اساسي در اين باره نمي توان از نوع امتحانات ايراد گرفت ، چون برنامه ريزي هاي درسي و جهت گيري هاي معلمان به گونه اي طراحي شده كه حافظه محوري و محتوا محوري جايگزين مفهوم محوري گشته است.

عراقي نيا تاكيد كرد: چنانچه آزمون ارزشيابي عملكردي به شكل پوشه هايي درآيد كه طي آن فرآيند كاري دانش آموزان در طول يك سال يا ترم تحصيلي گردهم آمده باشد ، نظام آموزشي از حالت تجويزي خارج و به شكل تلفيق با زندگي در خواهد آمد.