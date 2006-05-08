  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

وحيد شمسايي در گفت و گو با "مهر":

بازي با لبنان تيم ما را به هماهنگي مي رساند/ به دنبال كسب هشتمين قهرماني در آسيا هستيم

بازي با لبنان تيم ما را به هماهنگي مي رساند/ به دنبال كسب هشتمين قهرماني در آسيا هستيم

كاپيتان تيم فوتسال كشورمان گفت : دو بازي دوستانه با تيم لبنان مي تواند تا حدود بسياري تيم فوتسال را براي حضور در هشتمين دوره رقابت هاي فوتسال آسيا آماده كند.

وحيد شمسايي در گفت و گو با "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ما بايد زودتر از اينها بازي تداركاتي برگزار مي كرديم با اين حال بازهم جاي شكرش باقي است كه مي توانيم تا قبل از حضور در ازبكستان ، با يكديگر بازي كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: هشتمين دوره رقابت هاي قهرماني فوتسال آسيا در شرايط بسيار سختي برگزار مي شود. در اين دوره از بازي ها از هر گروه يك تيم صعود مي كند و ما پس از صعود بايد با تيم فوتسال ژاپن ديدار كنيم كه اين موضوع مي تواند با توجه به پيشرفت فوتسال ژاپن طي اين سال ها، كارمان را كمي دشوار كند.

 شمسايي درپايان افزود: اميدوارم بتوانيم در اين دوره از رقابت هاي كه به ميزباني ازبكستان برگزار مي شود به عنوان قهرماني دست پيدا كنيم. تيم ما شايستگي قهرماني در اين دوره از رقابت ها را دارد.

تيم فوتسال كشورمان امروز ايران را به مقصد بيروت ترك كرد و روز جمعه پس از برگزاري دو ديدار دوستانه با تيم فوتسال لبنان به كشور بازخواهد گشت.

کد مطلب 322966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها