بازي با لبنان تيم ما را به هماهنگي مي رساند/ به دنبال كسب هشتمين قهرماني در آسيا هستيم

وحيد شمسايي در گفت و گو با "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ما بايد زودتر از اينها بازي تداركاتي برگزار مي كرديم با اين حال بازهم جاي شكرش باقي است كه مي توانيم تا قبل از حضور در ازبكستان ، با يكديگر بازي كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: هشتمين دوره رقابت هاي قهرماني فوتسال آسيا در شرايط بسيار سختي برگزار مي شود. در اين دوره از بازي ها از هر گروه يك تيم صعود مي كند و ما پس از صعود بايد با تيم فوتسال ژاپن ديدار كنيم كه اين موضوع مي تواند با توجه به پيشرفت فوتسال ژاپن طي اين سال ها، كارمان را كمي دشوار كند.



شمسايي درپايان افزود: اميدوارم بتوانيم در اين دوره از رقابت هاي كه به ميزباني ازبكستان برگزار مي شود به عنوان قهرماني دست پيدا كنيم. تيم ما شايستگي قهرماني در اين دوره از رقابت ها را دارد.

تيم فوتسال كشورمان امروز ايران را به مقصد بيروت ترك كرد و روز جمعه پس از برگزاري دو ديدار دوستانه با تيم فوتسال لبنان به كشور بازخواهد گشت.